Не выплатили зарплату, обращайтесь в суд

22.02.2017 10:08:16 (GMT+12)

Прокуратура города Петропавловска-Камчатского на основании поступивших обращений проверила соблюдение законодательства в сфере оплаты труда в ООО «Камрыбторг». Заявители просили привлечь к ответственности руководителя компании за нарушение их трудовых прав.



Установлено, что по состоянию на 1 февраля 2017 года на предприятии, занимающемся оптовой торговлей морепродуктами, имелась задолженность по выплате заработной платы перед двумя указанными работниками за период с июля 2016 по январь 2017 года включительно.



Согласно документам фирма, состоящая всего из трех человек, не выплатила заместителю директора и главному бухгалтеру зарплату на общую сумму 582 тысячи рублей.

Общество не является респондентом государственных органов статистики и по закону не предоставляет сведения о состоянии дел в сфере оплаты труда.

Поэтому выявить такую задолженность можно только в случае, если о ней заявят сами работники, обратившись в инспекцию труда или прокуратуру.



Изучение бухгалтерской документации фирмы показало, что руководитель компании мог выплачивать заплату, не нарушая прав работников и не накапливая долги.

В указанный период на расчетный счет ООО «Камрыбторг» поступили денежные средства в размере более 6 млн рублей, которые генеральный директор направлял

на расчеты с поставщиками, а не на выплату зарплаты.



Материалы проверки 15 февраля направлены в органы предварительного следствия для решения вопроса о возбуждении в отношении генерального директора ООО «Камрыбторг» уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат). В настоящее время решение по материалу не принято.

За взысканием задолженности с предприятия заявители обратились в суд самостоятельно.



Лариса ШУНИНА,старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению



