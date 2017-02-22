Не выплатили зарплату, обращайтесь в суд

22.02.2017 10:08:16 (GMT+12)
Прокуратура города Петропавловска-Камчатского на основании поступивших обращений проверила соблюдение законодательства в сфере оплаты труда в ООО «Камрыбторг». Заявители просили привлечь к ответственности руководителя компании за нарушение их трудовых прав.
Установлено, что по состоянию на 1 февраля 2017 года на предприятии, занимающемся оптовой торговлей морепродуктами, имелась задолженность по выплате заработной платы перед двумя указанными работниками за период с июля 2016 по январь 2017 года включительно.
Согласно документам фирма, состоящая всего из трех человек, не выплатила заместителю директора и главному бухгалтеру зарплату на общую сумму 582 тысячи рублей.
Общество не является респондентом государственных органов статистики и по закону не предоставляет сведения о состоянии дел в сфере оплаты труда.
Поэтому выявить такую задолженность можно только в случае, если о ней заявят сами работники, обратившись в инспекцию труда или прокуратуру.
Изучение бухгалтерской документации фирмы показало, что руководитель компании мог выплачивать заплату, не нарушая прав работников и не накапливая долги.
В указанный период на расчетный счет ООО «Камрыбторг» поступили денежные средства в размере более 6 млн рублей, которые генеральный директор направлял
на расчеты с поставщиками, а не на выплату зарплаты.
Материалы проверки 15 февраля направлены в органы предварительного следствия для решения вопроса о возбуждении в отношении генерального директора ООО «Камрыбторг» уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат). В настоящее время решение по материалу не принято.
За взысканием задолженности с предприятия заявители обратились в суд самостоятельно.
Лариса ШУНИНА,старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению
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