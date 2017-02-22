Официальные курсы ЦБ РФ с 22 февраля - 57,8590 руб./$1 и 61,2090 руб./EUR1

22.02.2017 05:44:25 (GMT+12)

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 22 февраля, составляет 57,8590 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,41%.



Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 22 февраля, составляет 61,2090 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,80%.



(Интерфакс — АФИ).