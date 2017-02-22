Доброе утро, Камчатка!

22.02.2017 05:39:39 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня среда, 22 февраля 2017 года. По старому стилю — 9 февраля.

Мч. Никифора, из Антиохии Сирской (ок. 257). Обре́тение мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского (1805).Обре́тение мощей свт. Тихона, патриарха Московского и всея России (1992)11.

Прп. Панкратия Печерского, в Дальних пещерах (XIII). Прпп. Никифора (1557) и Геннадия (ок. 1516), Важеозерских. Сщмчч. Маркелла, еп. Сикелийского, Филагрия, еп. Кипрского, и Панкратия, еп. Тавроменийского (I).

Сщмч. Василия Измайлова пресвитера (1930); сщмч. Иоанна Фрязинова пресвитера (1938).

По мусульманскому календарю — 26 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры.

По еврейскому календарю — 26 швата 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

Международный день поддержки жертв преступлений.

День работника землеустройства, геодезии и картографии Кыргызстана.

День рождения Джорджа Вашингтона.

Традиционно каждый год 22 февраля во всех штатах Америки празднуют День рождения Джорджа Вашингтона (George Washington) – первого Президента, считающегося «отцом-основателем» страны.

Традиция отмечать его день рождения берет начало в 1778 году, когда минуло два года после провозглашения независимости страны от Великобритании. Зимой 1778 года один из военных оркестров проследовал к местечку Уэллей-Фордж, где находился штаб Джорджа Вашингтона, и исполнил в честь него несколько маршей. Так родилась традиция.

Сегодня, неофициально отмечая День рождения первого Президента, американцы вспоминают не только его политические и военные качества, но и его честность. В назидание подрастающему поколению рассказывается и известная история о вишневом деревце.

Согласно записям одного из ранних биографов Джорджа Вашингтона, Мэйсону Уимса, маленькому Вашингтону подарили игрушечный топорик, и он, играя, срубил любимую вишню отца. Разгневанный отец строго спросил, кто срубил вишню, и Джордж, несмотря на боязнь наказания, смело ответил: «Я не умею лгать. Это я срубил ее топориком». Тем самым, Президент уже с ранних лет - в глазах жителей Америки - был человеком с чистой совестью и подтвердил своими великими делами эту славу и в течении всей жизни.

В память об этом случае в день рождения Дж. Вашингтона на стол подают традиционный десерт — торт в виде ствола вишневого дерева, украшенного вишнями.

С середины 1970-х годов по предложению Конгресса было решено отмечать День памяти всех президентов США. Официально этот праздник именуется Днем президентов. Его отмечают в третий понедельник февраля, однако, во многих штатах (прежде всего в южных) придерживаются традиции чтить память одного лишь Джорджа Вашингтона.  

День обретения мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея России.

День памяти священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.

День кошки в Японии.

Карнавал в Мексике.

Фестиваль Солнца в Абу-Симбеле в Египте.

22 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ

1632  Галилео Галилей преподнес герцогу Тосканскому посвященную ему книгу.

1714  Учрежден Санкт-Петербургский ботанический сад.

1878  Была впервые исполнена Четвертая симфония П.И. Чайковского.

1921  В Советской России создан Госплан СССР.

1968  Открыта советская полярная станция «Беллинсгаузен».

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1732  Джордж Вашингтон, 1-й президент США (1789-1797), американский государственный и военный деятель.  

1788  Артур Шопенгауэр, немецкий философ.  

1800  Анна Керн, русская дворянка, мемуаристка.  

1810  Фредерик Шопен, польский композитор и пианист, один из величайших музыкальных гениев.  

1821  Алексей Жемчужников, русский писатель и поэт-сатирик.  

1850  Федор Васильев, русский живописец-пейзажист.

1857  Генрих Герц, немецкий физик, один из основателей электродинамики.  

1897  Леонид Говоров, советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза.  

1921  Джульетта Мазина, итальянская актриса.  

1943  Эдуард Лимонов, русский писатель, публицист, политический деятель.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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