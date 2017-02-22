Доброе утро, Камчатка!

22.02.2017 05:39:39 (GMT+12)
Сегодня среда, 22 февраля 2017 года. По старому стилю — 9 февраля.
Мч. Никифора, из Антиохии Сирской (ок. 257). Обре́тение мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского (1805).Обре́тение мощей свт. Тихона, патриарха Московского и всея России (1992)11.
Прп. Панкратия Печерского, в Дальних пещерах (XIII). Прпп. Никифора (1557) и Геннадия (ок. 1516), Важеозерских. Сщмчч. Маркелла, еп. Сикелийского, Филагрия, еп. Кипрского, и Панкратия, еп. Тавроменийского (I).
Сщмч. Василия Измайлова пресвитера (1930); сщмч. Иоанна Фрязинова пресвитера (1938).
По мусульманскому календарю — 26 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры.
По еврейскому календарю — 26 швата 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
Международный день поддержки жертв преступлений.
День работника землеустройства, геодезии и картографии Кыргызстана.
День рождения Джорджа Вашингтона.
Традиционно каждый год 22 февраля во всех штатах Америки празднуют День рождения Джорджа Вашингтона (George Washington) – первого Президента, считающегося «отцом-основателем» страны.
Традиция отмечать его день рождения берет начало в 1778 году, когда минуло два года после провозглашения независимости страны от Великобритании. Зимой 1778 года один из военных оркестров проследовал к местечку Уэллей-Фордж, где находился штаб Джорджа Вашингтона, и исполнил в честь него несколько маршей. Так родилась традиция.
Сегодня, неофициально отмечая День рождения первого Президента, американцы вспоминают не только его политические и военные качества, но и его честность. В назидание подрастающему поколению рассказывается и известная история о вишневом деревце.
Согласно записям одного из ранних биографов Джорджа Вашингтона, Мэйсону Уимса, маленькому Вашингтону подарили игрушечный топорик, и он, играя, срубил любимую вишню отца. Разгневанный отец строго спросил, кто срубил вишню, и Джордж, несмотря на боязнь наказания, смело ответил: «Я не умею лгать. Это я срубил ее топориком». Тем самым, Президент уже с ранних лет - в глазах жителей Америки - был человеком с чистой совестью и подтвердил своими великими делами эту славу и в течении всей жизни.
В память об этом случае в день рождения Дж. Вашингтона на стол подают традиционный десерт — торт в виде ствола вишневого дерева, украшенного вишнями.
С середины 1970-х годов по предложению Конгресса было решено отмечать День памяти всех президентов США. Официально этот праздник именуется Днем президентов. Его отмечают в третий понедельник февраля, однако, во многих штатах (прежде всего в южных) придерживаются традиции чтить память одного лишь Джорджа Вашингтона.
День обретения мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея России.
День памяти священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.
День кошки в Японии.
Карнавал в Мексике.
Фестиваль Солнца в Абу-Симбеле в Египте.
22 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ
1632 Галилео Галилей преподнес герцогу Тосканскому посвященную ему книгу.
1714 Учрежден Санкт-Петербургский ботанический сад.
1878 Была впервые исполнена Четвертая симфония П.И. Чайковского.
1921 В Советской России создан Госплан СССР.
1968 Открыта советская полярная станция «Беллинсгаузен».
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1732 Джордж Вашингтон, 1-й президент США (1789-1797), американский государственный и военный деятель.
1788 Артур Шопенгауэр, немецкий философ.
1800 Анна Керн, русская дворянка, мемуаристка.
1810 Фредерик Шопен, польский композитор и пианист, один из величайших музыкальных гениев.
1821 Алексей Жемчужников, русский писатель и поэт-сатирик.
1850 Федор Васильев, русский живописец-пейзажист.
1857 Генрих Герц, немецкий физик, один из основателей электродинамики.
1897 Леонид Говоров, советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза.
1921 Джульетта Мазина, итальянская актриса.
1943 Эдуард Лимонов, русский писатель, публицист, политический деятель.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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