Камчатский метеокомментарий, 22 февраля

22.02.2017 05:37:44 (GMT+12)
В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было -7°C, пасмурно, ветер северо-западный, 4 м/с, атмосферное давление: 723 мм рт.ст., относительная влажность: 95%.
Предварительный прогноз:
Утро: -6°С, пасмурно, возможен небольшой снег, ветер северо-западный, 4 м/с, атмосферное давление: 723 мм рт. ст., относительная влажность: 95%.
День: -6°С, значительная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5 м/с, атмосферное давление: 720 мм рь. ст., относительная влажность: 95%.
Вечер: -4°С, пасмурно, небольшой снег, ветер северо-западный, 4 м/с, атмосферное давление: 718 мм рт. ст., относительная влажность: 96%.
Геомагнитная обстановка: 6 — 9 часов — небольшие возмущения; 9 — 12 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 12 — 15 часов — небольшие возмущения; 15 — 18 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 24 часа — небольшие возмущения.
Долгота светового дня: 10’26’’ (+4”).
Луна: 17%, стареющая.
Сегодня — Никифоры-Панкраты.
Народ приметил: День Валентины-капельницы. Капель. Широкие дороги. Теперь сильный мороз бывает чаще лишь ночью, говорили: "Февраль воду подпустит, март подберет". Перевалила зима, поэтому: "Не всяк Панкрат хлебом богат", но "Наш Панкрат лаптями богат" и подшучивали: "Хороши Панкратьевы лапти, да и те — никифорцы".
Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет в марте.
Именины у Геннадия. Геннадий с греческого - "благородный".
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 22 февраля, 4.45 (кмч).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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