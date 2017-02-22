Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 22 февраля 2017 года

22.02.2017 04:40:25 (GMT+12)

«ПАРАШЮТАМ» - НЕТ. Почему камчатские депутаты проголосовали против льгот?



ДЕТИ В СЕТИ. До чего доводят бабочки в голове?



ЕГЭ ПО-ВЗРОСЛОМУ. Как родители сдавали школьный экзамен?



«РОТА, ПОДЪЁМ!» Куда на плацу катят квадратное?



БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ. Меняется ли отношение к службе в армии?



Об этом и многом другом – читайте в номере еженедельника «Аргументы и факты – Камчатка», который в продаже с 22 февраля. Спрашивайте газету в киосках прессы и у распространителей!



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