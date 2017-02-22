Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 22 февраля 2017 года

22.02.2017 04:40:25 (GMT+12)

Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 22 февраля 2017 года

«ПАРАШЮТАМ» - НЕТ. Почему камчатские депутаты проголосовали против льгот?

ДЕТИ В СЕТИ.  До чего доводят бабочки в голове?

ЕГЭ ПО-ВЗРОСЛОМУ. Как родители сдавали школьный экзамен?  

«РОТА, ПОДЪЁМ!» Куда на плацу катят квадратное?  

БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ. Меняется ли отношение к службе в армии?            

Об этом и многом другом – читайте в номере еженедельника «Аргументы и факты – Камчатка», который в продаже с 22 февраля. Спрашивайте газету в киосках прессы и у распространителей!

www.kamchatka.aif.ru



«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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