Обзор еженедельника «Камчатский край», №7 за 22 февраля 2017 года

22.02.2017 04:36:35 (GMT+12)

Комплексная программа развития Камчатки: шансы на господдержку возрастают



Грант ШАЙГОРОДСКИЙ – о недетских проблемах детсадов. Почему закрыли детский сад «Якорёк» в Петропавловске-Камчатском?



Даст ли добро Дмитрий МЕДВЕДЕВ? Депутаты и рыбаки просят права на ограничение использования жаберных сетей



Живые долги и должники-призраки. Долги по заработной плате в Камчатском крае растут



Смертельный рейс. Идет проверка по факту гибели пассажирки, которую протащил по дороге автобус



Шесть муниципальных зданий за 410 тысяч: неслыханная щедрость елизовских чиновников



Как услышать мир без слуха? Маленькой Виолетте в этом помогает звуковой процессор, но чтобы купить запчасти, нужна наша помощь



«Камчатская мельница» накормит всех. В перспективах предприятия – выпуск высококачественной муки для камчатцев



Новоселье у детской краевой библиотеки: приходи, запишись – и читай запоем!



Сказки Севера из Курска. Госархив Камчатского края пополнился новыми документами, связанными с творчеством Кирилла КИЛПАЛИНА



Живы! Спасатели нашли заблудившихся лыжников на перевале Чирельчик



«Жалобная книга» номера: То талон заблокировался, то карточки нет; Такой ЕМS нам не нужен! Где бесплатные спортивные секции?



Камчатский календарь: кого поздравлять на этой неделе?



Афиша выходного дня, программа ТВ, кроссворд, гороскоп.