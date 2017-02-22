Обзор еженедельника «Камчатский край», №7 за 22 февраля 2017 года

22.02.2017 04:36:35 (GMT+12)

Обзор еженедельника «Камчатский край», №7 за 22 февраля 2017 года

Комплексная программа развития Камчатки: шансы на господдержку возрастают

Грант ШАЙГОРОДСКИЙ – о недетских проблемах детсадов. Почему закрыли детский сад «Якорёк» в Петропавловске-Камчатском?

Даст ли добро Дмитрий МЕДВЕДЕВ? Депутаты и рыбаки просят права на ограничение использования жаберных сетей

Живые долги и должники-призраки. Долги по заработной плате в Камчатском крае растут

Смертельный рейс. Идет проверка по факту гибели пассажирки, которую протащил по дороге автобус

Шесть муниципальных зданий за 410 тысяч: неслыханная щедрость елизовских чиновников

Как услышать мир без слуха? Маленькой Виолетте в этом помогает звуковой процессор, но чтобы купить запчасти, нужна наша помощь

«Камчатская мельница» накормит всех. В перспективах предприятия – выпуск высококачественной муки для камчатцев

Новоселье у детской краевой библиотеки: приходи, запишись – и читай запоем!

Сказки Севера из Курска. Госархив Камчатского края пополнился новыми документами, связанными с творчеством Кирилла КИЛПАЛИНА

Живы! Спасатели нашли заблудившихся лыжников на перевале Чирельчик

«Жалобная книга» номера: То талон заблокировался, то карточки нет; Такой ЕМS нам не нужен! Где бесплатные спортивные секции?

Камчатский календарь: кого поздравлять на этой неделе?

Афиша выходного дня, программа ТВ, кроссворд, гороскоп.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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