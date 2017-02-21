Facebook: Евгений Паклы

21.02.2017 21:20:22 (GMT+12)

Центр для пенсионеров и инвалидов (это я сокращено пишу название организации).

Прошел кружок Очумелые ручки.

К нам пришли волонтеры: Алексия Шоффа (Франция) и Светлана Рыбалко (Башкирия).

Я как примерный мальчик хожу на все занятия, которые записался в Центре. Это уже упомянутый кружок, потом тренажерный зал и Вокруг света (фильмы смотрим, типа путешествуем и познаем мир. Правда давно не смотрели)

Сегодня клеили из бумаги сову.

Оцените!!!



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1779848012335231&set=pcb.1779848492335183&type=3&theater



