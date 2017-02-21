Facebook: Юлия Гоюнли

21.02.2017 21:19:19 (GMT+12)
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА ЕЛИЗОВО
Город Елизово отмечает 42-ю годовщину со дня образования.
21 февраля, в День рождения города Елизово у памятника Георгию Матвеевичу Елизову – Герою гражданской войны и командиру партизанского отряда, чьим именем назван город и район, состоялся торжественный митинг. Ветераны войны и труда, представители районной и городской власти, учреждений, общественных организаций, жители города возложили цветы к горельефу.
По традиции на торжественном митинге было объявлено имя нового Почётного жителя города Елизово. Высокого звания удостоен Николай Юрьевич Ухолов – член президиума районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Совета ветеранов МВД Елизовского района. Николай Ухолов – автор книги «Помним, чтим, гордимся», в которой собраны документальные свидетельства о земляках, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Именно Николай Ухолов возглавил рабочую группу по сбору и обобщению информации об участниках Великой Отечественной войны, призванных на фронт из Елизовского района. Благодаря Николаю Ухолову, его соратникам, в первую очередь Вере Селивановой, елизовчане знают поименно своих земляков-героев.
Напомним, 21 февраля 1975 года Указом президиума Верховного Совета РСФСР село Елизово стало городом областного подчинения. Именно эту дату и принято считать днём рождения города Елизово.
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