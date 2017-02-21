Facebook: Мария Радайкина

21.02.2017 21:18:02 (GMT+12)

Забытая всеми история …



В предверии Дня рождения города #Елизово, #МолодаяГвардия района, приехала очистить памятник-могилу Георгия Матвеевича Елизова, чьё имя носят город и район, от снега.

Захоронение находится в центре села Паратунка, на территории базы отдыха «Костер». Во время очистки могилы, мы встретили руководителя базы отдыха «Костер» - Ковалёва Леонида Александровича, который душевно принял активистов и подробно рассказал о жизни Г.М. Елизова.

Елизов Георгий Матвеевич (1895-1922 гг.)- активный участник установления советской власти на Дальнем Востоке, командир партизанского отряда. Осенью 1921 г. он прибыл на Камчатку, где вступил в партизанский отряд и вскоре стал его командиром.

В 1922 г. в п. Паратунка, с группой из 13 бойцов Г.М. Елизов вступил в неравный бой с белогвардейским отрядом, где получил смертельное ранение. Боевые товарищи похоронили его в п. Паратунка.

В 1924 г. село Завойко в память о погибшем командире партизан было переименовано в село Елизово. В 1975 г. Елизово стало городом, а в 1949 г. образован Елизовский район.

Леонид Александрович также добавил, что памятник герою поставлен давно (1967г.), и в самые трудные перестроечные годы о человеке, имя которого носит город, как-то позабыли. Не все даже знают, где похоронен Елизов. Естественно, памятник постепенно разрушался и требовал реставрации. Леонид Ковалёв один из тех людей, кто понимает, что память о героях священна. Он приложил много сил, чтобы поддерживать могилу Георгия Елизова и прилегающую территорию в надлежащем состоянии с начала двухтысячных и по сей день.



Также Леонид Ковалёв подчеркнул, что за все это время, никто, кроме волонтёров из Молодой Гвардии, ни разу не пришел помогать.



Нельзя позволять, чтобы место захоронения человека, именем которого назван районный центр, так и пребывало в безвестности. Знать историю своей малой родины должен каждый житель, а сохранение исторических памятников- святая обязанность!



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=680563762128067&set=pcb.680563975461379&type=3&theater



