Facebook: Константин Слыщенко

21.02.2017 21:15:06 (GMT+12)

Прибыли новые гости с Камчатки. На этот раз Екатерина Зубенко, которая приехала принять участие в заседании Молодежного парламента при Государственной Думе.



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1775934886058326&set=a.1395225694129249.1073741827.100009254953716&type=3&theater



