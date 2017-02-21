Камчатка, 21 февраля: итоги дня

21.02.2017 21:09:45 (GMT+12)

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/



«МегаФон» обеспечил покрытие сети GSM в районе Мутновского вулкана на Камчатке.



Жительница Камчатки отправится на 7 лет в колонию за убийство собутыльника.



Федеральные власти оплатят Камчатке полеты санитарного вертолета.



Циклон не помешал организатором подготовить праздник открытия «Берингии-2017».



Камчатские следователи выясняют обстоятельства смерти выпавшей из автобуса женщины.



Камчатский бармен сбежал от таксиста, не заплатив четыре тысячи рублей.



Камчатские подводники отработали эвакуацию из аварийной подводной лодки.



На Камчатке обстреляли лавиноопасную гору Бархатная.



ФСБ изъяла 46 негодных стентов для сердца в Региональном сосудистом центре на Камчатке.



На Камчатке полицейские задержали воров на месте преступления.



Минздрав Камчатки после скандала в сосудистом центре пригрозил кадровыми решениями.



●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/



Представитель «Камчатскэнерго» сравнила чиновника мэрии с плачущим школьником.



Жительница Петропавловска отправится в колонию за убийство собутыльника.



На Камчатке основателя «Аналитик Финанс» заочно арестовали.



Москва даст Камчатке денег на медицинский вертолет.



Смертью женщины, которую по дороге протащил автобус, занялись следователи.



В Елизовском районе махинации чиновников с недвижимостью поддержали депутаты.



●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/



Больше шести часов тушат деревянную постройку в Елизовском районе Камчатки. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 11:17.



Инцидент, из-за которого умерла пассажирка автобуса, прокомментировали в автопарке. Свидетелями трагедии стали только находившиеся на остановке горожане: в машине никого не было.



Жительницу Петропавловска признали виновной в убийстве. Ранее женщина уже была лишена родительских прав, а в 2013 году получила условный срок за причинения тяжкого вреда здоровью.



Автогонщики Камчатки отметят 23 февраля ралли-кроссом. Участники выставочных заездов выступят на шипованных и нешипованных авто.



В этом году открытие камчатской гонки «Берингия» побьет все рекорды. По словам организаторов, такого масштабного праздника ещё не было.



Камчатский край получит 146 миллионов рублей на развитие санавиации. Оборудование вертолёта позволит оказывать экстренную помощь прямо в полёте.



Жители Камчатки жалуются на необоснованный рост счетов за ОДН. Краевые депутаты открыли специальную «горячую линию», куда призывают обращаться горожан.



Завершилась первая часть чемпионата Камчатки по хоккею. Участники турнира разделились на два дивизиона. В отношении медиков, использовавших просроченные стенты, примут кадровые решения. Минзрав: ответственность за это лежит и на персонале, отвечающем за приёмку и хранение медизделий.



Камчатские лавинщики помогают энергетикам защищать опоры линий электропередачи. За время существования высоковольтной линии электропередачи ВЛ-201 лавинами было уничтожено шесть опор.



Трое камчатцев пытались ограбить СТО. Задержать злоумышленников полицейским помог 25-летний житель края.















