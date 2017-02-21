На юге Камчатки сегодня

21.02.2017 18:16:16 (GMT+12)

На юге Камчатки сегодня солнечно и безветренно. Летают вертолеты. Компания "Витязь-Авто" отмечает 20-летний юбилей, с чем мы и поздравляем весь коллектив предприятия.



Фото: Фома БЕССПЕБРЕННИКОВ.