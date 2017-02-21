С юбилеем, «Витязь-Авто»!

21.02.2017 18:12:01 (GMT+12)

Вот уже двадцать лет в Озерновском регионе работает ООО «Витязь-Авто». За этот период из небольшого цеха по переработке рыбы и магазинчика, организация выросла в одно из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатского края. Все эти годы ООО «Витязь-Авто» не только совершенствует технологические процессы своего производства, но и активно участвует в социальной жизни Озерновского региона.



В прошлом году предприятие отстроило великолепную баню для жителей нашего региона, такой бани нет во всём Камчатском крае. В этом году запущен крытый ледовый каток на территории села Запорожье, построенный при полной финансовой поддержке «Витязь-Авто». При непосредственном финансовом участии воздвигнут православный храм в п. Озерновский. Практически с момента основания, предприятие обеспечивает весь Озерновский регион хлебобулочными изделиями. Руководство «Витязь-Авто», по возможности, выделяет технику для благоустройства населённых пунктов нашего региона.



Основатель ООО «Витязь-Авто», а ныне депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Владимирович Редькин принимает активное участие в поддержке православного прихода храма святителя Василия Великого в п. Озерновский и в жизнедеятельности военно-патриотического клуба «Сапсан», организованного при православной общине. Это всего лишь малая доля добрых дел, которые делают для жителей Озерновского региона Редькин Игорь Владимирович и весь коллектив ООО «Витязь-Авто».



От всей души поздравляем весь коллектив ООО «Витязь-Авто» с двадцатилетним юбилеем! Отдельные слова благодарности выражаем депутату Законодательного собрания Камчатского края Редькину Игорю Владимировичу и директору обособленного подразделения ООО «Витязь-Авто» в п. Озерновский Тюжакаеву Олегу Николаевичу за их отзывчивость и доброту!



С уважением, Администрация и Собрание депутатов Запорожского сельского поселения!