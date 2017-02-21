Камчатский гороскоп, 22 февраля

21.02.2017 17:51:11 (GMT+12)
Прогноз представляет Маргарита МИКЛЯЕВА, работник торговли:
Напряженные настроения дня требуют хорошей реакции, целенаправленных действий. День может привести к разрыву или вывести на новый уровень, добавит событиям драматизма, усилит накал страстей, «подогреет» ревность или амбиции, может подтолкнуть к агрессии, безрассудству. Любые действия легко приобретут масштаб, возможны массовые преобразования или беспорядки, мощные удары, кризис проекта, отношений или власти. Успех ожидается в критический момент, например, на пике эмоций, в форс-мажорной ситуации. Вдохновение и азарт помогут в короткий срок осилить большой объем работ. Нежелательны мирные начинания, рискованные авантюры и экспромты. Актуальна техника безопасности.
Опасное место для водителей и пешеходов – улица Лазо.
Рейтинг дня: 4=.
День благоприятен для жителей улиц Молчанова, Портовской, Садовой, Индустриальной, Рабочей, Пограничной, Владивостокской, районов Авангард, 11 (в краевом центре), Сухой (в Елизове), села Николаевка, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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