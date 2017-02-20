Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 22 февраля 2017 года

21.02.2017 16:35:46 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:

Южная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, в Усть-Камчатском районе ночью небольшой, местами умеренный снег, днем умеренный, местами сильный снег. На дорогах гололедица. Ветер северный ночью 5-10 м/с, на юго-восточном побережье 9-14 м/с, в Усть-Камчатском районе 13-18 м/с, днем 9-14 м/с, в западных районах 5-10 м/с, на юго-восточном побережье 13-18 м/с, в Усть-Камчатском районе 18-23 м/с. При усилении ветра до 15 м/с - метель. Температура воздуха ночью -3,-8°С, при прояснениях -13,-18°С, днем +2,-3°С.



Северная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, днем в Олюторском районе умеренный снег. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, на восточном побережье 15-20 м/с, днем 9-14 м/с, на восточном побережье 18-23 м/с. При усилении до 15 м/с – метель. Температура воздуха ночью -2,-7°С, при прояснениях -12,-17°С, в Пенжинском районе -25,-30°С, днем +2,-3°С, в Пенжинском районе -18,-23°С.



Гидрологическая обстановка:

На реках Камчатского края сохраняется ледовый покров.



Лавинная обстановка:

Сохраняется вероятность (до 0,4) схода отдельных снежных лавин в горных районах края, представляющую опасность, для туристов, а так же спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.



Экзогенная обстановка:

Сходов селей и оползней не прогнозируется.



Сейсмологический прогноз:

В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Сильные волнения моря:

Действует штормовое предупреждение об ОЯ от ФГБУ «Камчатское УГМС» №08 от 20.02.2017 г:

21 февраля в первой половине ночи в Тихом океане и Беринговом море, районе 11310 ожидается опасное волнение высотой 8-10 м с распространением во второй половине ночи 21 февраля в район 11290 подрайоны 11303, 11321, 11323, с усилением днем 21 февраля в районе 11290 до 10-12 м. Явление сохраниться до конца суток 22 февраля.



Прогноз вулканической активности:

Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Ключевской и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,3) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.



Прогноз геомагнитной обстановки:

На предстоящие сутки ожидается слабая геомагнитная буря. Увеличения количества обращений метеозависимых граждан в медицинские учреждения края не прогнозируется. При прогнозируемом индексе геомагнитной активности опасность нарушений в работе электроники и связи оценивается как умеренная.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



ФОТО: Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ.