Камчатские спасатели провели открытый урок в Николаевской средней школе

21.02.2017 17:20:26 (GMT+12)
ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5496
Сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России провели открытые уроки с учениками Николаевской средней школы Елизовского муниципального района. Школьникам 9-10-ых классов спасатели рассказали об истории создания МЧС России, о гражданской обороне, её задачах в мирное и военное время, действиях при пожаре, о том, к чему приводят игры с огнём, а также о порядке поступления в Академию гражданской защиты МЧС России.
После занятия спасатели в составе жюри оценивали конкурс «Смотр строя и песни». Возглавил судейскую коллегию инженер мобильного узла связи Александр Казанцев.
Слёт начался с доклада о готовности юнармейских отделений. После этого юнармейские отделения приступили к выполнению упражнений – им предстояло продемонстрировать строевую подготовку и исполнение песни.
После окончания конкурса прошла церемония награждения, где победителям вручались дипломы и кубки различной степени.
В завершение мероприятия заместитель директора по воспитательной работе Николаевской средней школы Светлана Локтева искренне поблагодарила руководителей занятия и добавила, что такие встречи необходимы для школьников – общаясь со спасателями, они запоминают о том, как правильно и безопасно вести себя и тем самым избежать возможных трагедий.
Пресс-центр ФГКУ "Камчатский
Спасательный центр МЧС России"
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