«Памяти Мильковских лыжников»

21.02.2017 17:20:26 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5495



18 февраля 2017 года на лыжной базе Мильковского района в 21-й раз были проведены лыжные соревнования классическим стилем, посвященные «Памяти Мильковских лыжников».



Организатором соревнований традиционно выступили спортклуб «Рэхтич», отдел по молодежной политике, спорту и вопросам КМНС администрации Мильковского сельского поселения. Среди участников было много ветеранов, детей. Члены, Местного отделения партии «Единая Россия», сторонники, а также представители «Молодой Гвардии» приняли участие в этом спортивном мероприятии: кто в качестве участника, кто в судейской бригаде, а представители «Молодой Гвардии» встречали спортсменов на финише и вручали сладкие призы.



По итогам соревнований среди женщин члены первичного отделения Партии «Мильковское № 4» Николаева Вера Николаевна в 9 раз признана лучшим «классиком» района, а Канина Ирина Леонидовна показала третий результат. По окончании соревнований на базе всех участников ждали горячий чай с тортом и веселое дружеское общение.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».