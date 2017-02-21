Камчатка поддержала Всероссийскую акцию «Месяц безопасного интернета»

21.02.2017 16:35:46 (GMT+12)

На Камчатке проходит Всероссийская акция «Месяц безопасного интернета», посвящённая информационной безопасности детей и подростков, а также их цифровой грамотности. Об этом рассказали в Агентстве по внутренней политике Камчатского края.



«Всероссийская акция стартовала 7 февраля текущего года. Наш регион принимает в ней активное участие. В рамках акции проведено несколько мероприятий посвящённых безопасности в Интернете, возможным киберугрозам и предотвращению влияния мошеннических коммерческих сайтов», - рассказали в агентстве.



В частности, для учащихся Камчатки был проведён конкурс творческих работ среди школьников 8-11 классов. На суд жюри представили 22 работы из 7 муниципальных образований региона. Победителями признаны ученики «Тиличикской средней школы», «Центра развития творчества детей и юношества» г. Вилючинск и «Центра детского творчества» из г. Елизово. Все участники награждены грамотами и ценными призами.



«Кроме того, в краевой прокуратуре прошло заседание круглого стола «Безопасность несовершеннолетних в киберпространстве». В нём приняли участие представители различных ведомств и силовых структур региона. Особое внимание на заседании уделили профилактике суицидов и влияния деструктивных культов на детей и подростков. Участниками круглого стола принято решение о разработке методических рекомендаций для родителей и педагогов по профилактике вовлечения детей в опасные группы и выявлению тех подростков, которые уже стали их участниками», - добавили в агентстве.



Итоги Всероссийской акции подведут в Москве в середине марта. Узнать подробную информацию можно на сайте: http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/topic.php?SECTION_ID=27



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.