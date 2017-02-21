Камчатка получит федеральную субсидию на развитие санавиации

21.02.2017 16:35:45 (GMT+12)
Камчатский край получит из федерального бюджета более 146 млн рублей на развитие санитарной авиации. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Лемешко.
«Наша заявка, направленная в Минздрав России, одобрена. Благодаря федеральной программе для региона будет приобретён вертолёт со специальным медицинским модулем. Оборудование вертолёта позволит оказывать экстренную помощь прямо в полёте, во время транспортировки больных или пострадавших в лечебное учреждение, - сказала Татьяна Лемешко. - С учётом большого количества отдалённых труднодоступных сёл, оборудованный медмодулем вертолёт для Камчатки просто необходим. Сейчас рейсы санавиации выполняются на обычных вертолётах Ми-8, наличие спецборта позволит значительно повысить качество оказания экстренной помощи населению».
По лизинговой программе вертолёт приобретёт камчатская авиакомпания «Витязь Аэро». Средства федеральной субсидии будут направлены на оплату выполняемых санрейсов.
Напомним, вопрос о развитии санитарной авиации был поднят Президентом России Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному Собранию РФ. Глава государства сообщил о том, что в 2017 году финансовую поддержку в данной сфере получат 34 региона страны. Федеральная программа предусматривает выделение субсидий на оплату в субъектах авиационных услуг.
Справка:
Санитарная авиация предназначена для оказания скорой медицинской помощи в условиях плохой транспортной доступности или большой удалённости от медицинских учреждений. Преимуществом использования вертолётов для этих целей является высокая скорость прибытия на нужное место, возможность посадки в отсутствие оборудованных площадок.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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