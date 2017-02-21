На Камчатке завершаются последние приготовления к открытию «Берингии-2017»

21.02.2017 16:35:45 (GMT+12)

На биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова завершаются последние приготовления к масштабному открытию традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия». 25 февраля территория спортивного комплекса в Петропавловске-Камчатском станет настоящим центром культурной и спортивной жизни региона. Присоединиться к главному событию камчатской зимы могут все желающие.



«"Берингия" – это глобальный камчатский праздник, самый масштабный и самый качественно подготовленный. В этом году открытие бьёт рекорды - более обширного праздника у нас ещё не было, - отметил член оргкомитета по подготовке и проведению гонки Максим Кассап.- "Берингия" – праздник для всех. Неважно, есть у вас билет или нет. Если пропуска нет, то не попадёте на трибуны, но сможете встать на площадках вдоль трассы и понаблюдать за каюрыми буквально на расстоянии вытянутой руки. Также все гости праздника смогут посетить наши зоны активности, а их на этой "Берингии" особенно много».



4-часовая программа открытия пройдёт в формате спортивно-развлекательного марафона. Гости праздника смогут посмотреть парад каюров и заезды гонки-пролога, сделать яркие «берингийские» снимки на многочисленных фотозонах, прокатиться на собачьих упряжках или снегоходах. Ценители национальной культуры коренных народов Камчатки смогут посетить этнодеревню, а любители экстремальных видов спорта – насладиться показательными выступлениями парашютистов, горнолыжников и снегоходчиков.



Для самых маленьких зрителей организуют работу детского городка с горками, батутом, игровой программой аниматоров. Показать свою ловкость и смекалку все желающие смогут на различных семейных конкурсах и викторинах, спортивных состязаниях. На площадке масленичных гуляний гости праздника с песнями и хороводами проводят зиму, примут участие в традиционных забавах и обрядах.



Концертная программа праздника будет представлена выступлением известной певицы Ани Лорак. Также перед зрителями и участниками мероприятия выступят юные артисты детского музыкального тетра «Домисолька» (г. Москва) и представители лучших творческих коллективов Камчатки.



Чтобы гостям праздника было комфортно провести несколько часов на открытом воздухе, на площадке биатлонного комплекса будут оборудованы палатки для обогрева и установлены точки по продаже выпечки, напитков и других продовольственных товаров.



«Несмотря на циклон, у нас всё практически готово. Сейчас идёт завоз оборудования, техники, выполняем последние "шлифовочные" работы. Погода, правда, "подкинула" немного дополнительной работы, но с этим также справляемся - уже вычищаем остатки выпавшего снега. Праздничная площадка и трасса будут готовы в срок», - добавил Максим Кассап.



Напомним, 23 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова состоится детская гонка «Дюлин», начало в 12.00. Вход на трибуны свободный. Для всех, кто придёт поддержать юных каюров Камчатки, подготовлена концертная программа с участием ансамбля «Мэнго», артистов известного детского музыкального театра из Москвы «Домисолька». Комментировать спортивный блок мероприятия будет известный ведущий телеканала «Моя планета», автор фильма «В одной упряжке», журналист, участник «Берингии-2015» Григорий Манёв.



Открытие традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия-2017» пройдёт на биатлонном комплексе 25 февраля. Начало в 13.00. Билеты на открытие можно приобрести в кассах Камчатского театра драмы и комедии.



Добраться до площадки основных «берингийских» мероприятий все желающие смогут на бесплатных автобусах. Общественный транспорт будет курсировать в Петропавловске - Камчатском между остановкой «Новый рынок» и биатлонным комплексом имени Виталия Фатьянова с интервалом движения в 15 минут. 23 февраля автобусы будет ходить по спецмаршруту с 10.30 до 16.00, а 25 февраля – с 10.30 до 19.00.



Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия» организована Правительством Камчатского края. Генеральный партнёр гонки - ООО «Газпром трансгаз Томск». Официальные спонсоры - АО «Золото Камчатки», ВТБ 24 (ПАО), АО «ННК». Технический партнёр - ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро». Спонсоры: АО «Корякэнерго», ПАО «Океанрыбфлот», «Корпорация ПАРУС», Группа компаний «Аэрофьюэлз», ООО «Терминал «Сероглазка», АО «Стивидорная компания «Авача». Информационная поддержка гонки: информагентство «Камчатка», радиостанция «Дорожное радио», радиостанция «Юмор FM», радиостанция «Радио СВ».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.