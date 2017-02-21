Нож стал главным аргументом в споре

21.02.2017 17:20:24 (GMT+12)

Собранные следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 35-летней жительнице краевого центра. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).



Следствием и судом установлено, что в июле 2016 года обвиняемая, находясь в квартире, расположенной на улице Атласова, в ходе распития алкогольных напитков в компании своих знакомых, из-за того, что один из мужчин побил свою жену, кулаком ударил по лицу обвиняемую, последняя ножом нанесла удар в область шеи обидчика. От полученного телесного повреждения потерпевший скончался, после чего находившиеся в квартире мужчины вынесли его тело на улицу.



Женщина дважды была замужем, имеет двоих детей, в отношении которых лишена родительских прав, в 2013 году судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью условно.



Приговором суда ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.



Приговор вступил в законную силу.



Елена МАТАФОНОВА,старший помощник руководителя следственного управления



