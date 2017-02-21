Камчатские спортсмены завоевали награды всероссийских соревнований

21.02.2017 16:54:03 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5494



Спортсмены Камчатки завоевали медали чемпионата и первенства России по горнолыжному спорту. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Камчатского края.



Соревнования прошли в п. Архыз Карачаево-Черкесии в период с 15 по 18 февраля. По итогам заездов представительница камчатской школы горнолыжного спорта Юлия Плешкова стала бронзовым призером чемпионата России и победителем первенства в дисциплине скоростной спуск, бронзовым призером в супер-комбинации на чемпионате.



Даниил Лупарев стал серебряным призером на первенстве России в скоростном спуске, выполнил норматив для присвоения спортивного звания «Мастер спорта России».





Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.