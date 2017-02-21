Расчистка Петропавловска продолжается в усиленном режиме

21.02.2017 16:35:45 (GMT+12)

Расчистка Петропавловска от снега была одной из главных тем еженедельного аппаратного совещания руководителей администрации краевой столицы. Главе городского округа Виталий Иваненко был представлен доклад о проделанной за последние сутки работе по ликвидации последствий циклона.



Начальник Управления дорожного хозяйства Александр Здановский рассказал, что за сутки с городских дорог вывезено более восьми тысяч кубометров снега.



«В ночь на расчистке трасс от снега было задействовано 95 единиц техники различного назначения. Подрядчики расширяли магистральные и межквартальные дороги, контейнерные площадки и социальные объекты. Днем данная работа будет продолжена», - отметил Александр Здановский.



На совещании также было отмечено, что по состоянию на утро вторника, не обеспечен проезд к четырем детским садам и 19 контейнерным площадкам. Кроме того, по дороге к 11 соц. учреждениям не расчищены тротуары. Виталий Иваненко дал указания дорожным службам незамедлительно приступить к наведению порядка на данных объектах.



Из-за большого количества припаркованных на тротуарах и вдоль дорог машин не полностью расчищенными остаются проезды по ул. Ватутина, Давыдова, Горького, Бохняка, пр. Рыбаков – проезд к сш №33, «перемычка» между Роддомом по ул. Лукашевского и пр. Рыбаков и другие. Личный автотранспорт горожан, которым заставлены данные улицы, мешает маневрированию и проезду большегрузной спецтехники. В течение дня, на проблемные участки вновь выйдет техника подрядчиков.



В ходе совещания Виталий Иваненко потребовал усилить контроль за расчисткой проездов к социальным учреждениям. Территории школ, детских садов и проезды к ним должны вовремя быть очищены от снега и наледи, а также посыпаны песком.



Напомним, на прошлой неделе по распоряжению Главы Петропавловска сотрудники Контрольного управления провели рейд по соц. объектам города, по результатам которого было выявлено восемь нарушений Правил благоустройства. За несвоевременную очистку вверенных территорий должностным лицам, допустившим нарушения, выданы предписания и уведомления об их устранении. Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.