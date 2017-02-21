В преддверии Дня защитника отечества Глава Петропавловска Виталий Иваненко встретился с членами городского Совета ветеранов

21.02.2017 16:35:44 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5493



Встреча состоялась по инициативе Петропавловск-Камчатского городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Мероприятие прошло в теплой неформальной обстановке, участники обсуждали насущные вопросы, волнующие ветеранов.



Одна из главных тем встречи – установка на территории Петропавловска памятника «Труженикам тыла 1941-1945 годов». Виталий Иваненко подчеркнул, что место для установки памятника выбрали сами ветераны.



«Совместно мы достаточно долго обсуждали этот вопрос, ветераны предложили установить памятник труженикам тыла в парке Победы, пусть там он и появится, - подчеркнул Глава Петропавловска. - Первое, что встретит человек в парке – памятник труженикам тыла, дальше, по аллее слева, расположен памятник воинам-интернационалистам, справа - круг с землей городов-героев и центральное место в парке – памятник участникам Великой Отечественной войны. К лету будет готов проект установки памятника, и в скором времени он появится в краевой столице».



Члены городского Совета ветеранов интересовались также делами молодежи, благоустройством Петропавловска, работой общественного транспорта и другими вопросами.



В завершении встречи Виталий Иваненко поблагодарил всех её участников, выразил пожелание и дальше обмениваться мнениями и планами по улучшению любимого города. На память Глава Петропавловска подарил городскому Совету ветеранов самовар, а самым активным членам общественной организации вручил грамоты и благодарственные письма за активную жизненную позицию и значительный вклад в патриотическое воспитание граждан.



«Первая наша встреча прошла не зря, я вас услышал и многое для себя определил, мы будем работать по этим направлениям. Что-то будет сделано сразу, что-в процессе. Встреча эта далеко не последняя. Мне очень приятно находиться в вашей компании», - сказал Виталий Иваненко.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.