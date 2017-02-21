КГУП «Камчатский водоканал» реализует проект «Центр профориентации для воспитанников детских домов и школьников «Хорошая профессия – достойное будущее»

21.02.2017 16:35:44 (GMT+12)

КГУП «Камчатский водоканал» совместно с редакцией газеты «Голос Камчатки» реализует социально-значимый проект «Центр профориентации для воспитанников детских домов и школьников «Хорошая профессия – достойное будущее»



Увидеть работу Водоканала изнутри, побывать в производственных цехах и узнать, какие профессии востребованы на предприятии. Такую возможность получили воспитанники детских домов Петропавловска-Камчатского. Ребята уже побывали в Цехе водозабора и водопроводных насосных станций и увидели весь производственный цикл подразделения. В ходе встречи специалисты рассказали ребятам, откуда поступает вода, какую обработку она проходит и каким образом появляется в домах горожан. Кроме этого, у юных гостей предприятия была возможность задать все интересующие вопросы, даже такие как трудоустройство на предприятие через несколько лет.



Проект «Центр профориентации для воспитанников детских домов и школьников «Хорошая профессия – достойное будущее» предполагает знакомство воспитанников детских домов и школьников с рабочими специальностями и рабочими местами, востребованными профессиями в Камчатском крае, наглядную демонстрацию трудовой занятости, тематические встречи. Помощь в сознательном выборе профессии в период профориентации, воспитание у детей уважения к труду.



Эта экскурсия стала первой в знакомстве школьников с «Камчатским водоканалом». В течение нескольких недель подростки побывают ещё на некоторых объектах предприятия и смогут познакомиться с работой других подразделений.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в КГУП «Камчатский водоканал».