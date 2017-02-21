Депутаты камчатского парламента приступили к выявлению фактов необоснованного роста счетов за ОДН

21.02.2017 16:35:44 (GMT+12)

Центральной темой совещания Центра общественного контроля в сфере жилищного хозяйства Камчатского края, которое прошло под председательством краевого депутата Анатолия Кирносенко, стал новый порядок расчета оплаты за общедомовые нужды.



В обсуждении участвовали члены Центра общественного контроля в сфере жилищного хозяйства Камчатского края и приглашенные эксперты.



«Согласно вступившим в силу изменениям, с 1 января 2017 года расходы по содержанию общего имущества многоквартирных домов включены в плату за содержание жилья. Это значит, что одна из статей расходов вырастает, а другая соразмерно уменьшается. В общей сложности, размер платы за ЖКУ у граждан не должен измениться. Это в теории. На практике в профильный комитет Законодательного Собрания поступают обращения от граждан, в которых говорится о существенном росте платы за коммунальные услуги на ОДН с 1 января 2017 года. Так, председатель Совета одного из домов по бульвару Рыбацкой Славы сообщил, что стоимость коммунальной услуги на ОДН по ГВС и электроэнергии выросла в разы. И таких примеров в Камчатском крае немало. В связи с изменениями в законодательстве сложилась ситуация, когда в домах, где жители провели все мероприятия, в том числе по оснащению общедомовыми и индивидуальными приборами учета, ликвидировали все утечки, то есть свели ОДН к нулю либо отрицательному показателю, гражданам выставили вместо фактических размеров ОДН по приборам учета, нормативные ОДН, размер которых выше. Таким образом, у них значительно выросла плата, граждане возмущены, что все их стремления к экономии потеряли смысл. Это произошло несмотря на разъяснения Минстроя России, письмо которого указывает, что расходы на ОДН могут включаться в плату за содержание жилого помещения в фактическом размере, если фактический размер меньше нормативного. К сожалению, отдельные исполнители коммунальных услуг отказываются использовать фактические объемы при начислении, ссылаясь на рекомендательный характер письма», - сказал заместитель председателя комитета Анатолий Кирносенко.



Он сообщил, что комитетом по строительству, транспорту, энергетике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Законодательного Собрания Камчатского края по поручению Бориса Чуева, с помощью Центра общественного контроля в сфере жилищного хозяйства, начат мониторинг роста коммунальных ресурсов, потребляемых на общедомовые нужды, на всей территории Камчатского края.



«Мы мониторим, как изменилась средняя фактическая стоимость коммунальной услуги за ОДН в текущем периоде, по сравнению с 2016 годом, - сказал Кирносенко. - Мы открыли «горячую линию» по телефону 31 00 60, куда призываем активно обращаться граждан. После изучения этой проблемы мы будем готовить предложения для ее решения. Граждане не должны страдать, получая квитанции с огромными суммами, которые в разы превышают предыдущие».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.