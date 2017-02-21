Миллионы школьников примут участие в экологической акции партпроекта «Единой России» «Экология России»

21.02.2017 16:35:43 (GMT+12)

По всей стране 15 марта 2017 года в рамках партийного проекта «Экология России» стартует акция по проведению в школах Всероссийского экологического урока «Сделаем вместе!», который будет состоять из серии экологических мероприятий и ряда конкурсов. Победители получат возможность провести отдых в международных лагерях «Артек» и «Орленок».



«Экологический урок «Сделаем вместе!» - это старт той работе, которую руководство страны ставит во главу целеполаганий дальнейшего развития России. В подготовку к экологическому уроку «Сделаем вместе!» включились уже 35 регионов. Количество задействованных в мероприятиях школьников предположительно составит несколько миллионов. Акция позволит повысить осведомленность школьников в обращении с отходами, а также социальную культуру и активность детей. В ходе ее проведения будут выявлены «эколидеры», которые станут достойной сменой в этой деятельности», - заявил координатор направления «Экологическое образование» партпроекта «Единой России» «Экология России» Геннадий Онищенко.



По словам Онищенко, на уроках школьникам объяснят, что такое мусор и отходы и в чем разница. «Будет серия просветительских мероприятий, экологический диктант и конкурс для школьников и образовательных учреждений в целом. Школьники узнают, что может служить для вторичной переработки, какие потери несет Россия из-за проблем с экологией. В рамках региональной недели работы депутатов мы собираемся привлечь парламентариев для участия в нашей акции. Это запланировано на март-апрель», - отметил Онищенко.



Как рассказала член рабочей группы по реализации партийного проекта «Экология России» в Камчатском крае, директор Центральной городской библиотеки Вера Беккерева, наш регион включился в данный проект еще с начала года. Участниками рабочей группы составлен и утвержден обширный план мероприятий в рамках экологического проекта, в который, безусловно, включены тематические уроки, причем, в разрезе именно нашего региона.



«Мы работаем не только в школах, но и в пришкольных лагерях, в детских загородных оздоровительных центрах. Регулярно проводим экоуроки, учитывая специфику нашего края», - сказала Беккерева. По словам Веры Беккеревой, в рамках партийной программы «Сделаем вместе» специалисты проводят уроки, посвященные Дню заповедников и национальных парков, камчатских природных заповедных мест, краеведческие мероприятия по проблемам сохранения окружающей среды. Кроме того, организуются книжные выставки, брейн-ринги, занимательные занятия с младшеклассниками и посетителями библиотеки.



Напомним, что партийный проект «Экология России» реализуется в Камчатском крае с 2013 года. Региональным координатором является член регионального политсовета партии «Единая Россия» Светлана Краснова.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».