Прокурорский контроль в действии

21.02.2017 16:03:01 (GMT+12)

21 февраля 2017 г., прокурор Камчатского края Анатолий Князев провел в прокуратуре межведомственное оперативное совещание по вопросам состояния законности в сфере оплаты труда.

В совещании участвовали заместители прокурора края Алексей Башмаков и Максим Куликов, председатель Правительства края Владимир Пригорнев, руководитель СУ СКР по Камчатскому краю Александр Липало, Камчатский транспортный прокурор Дмитрий Лосев, руководители региональных управлений - Росреестра Николай Лабынько, Федеральной налоговой службы Марина Кузьмина, Федеральной службы судебных приставов Валериан Жеребятьев, руководитель Государственной инспекции труда в Камчатском крае Даниил Колгин, министр социального развития и труда края Инесса Койрович, военный прокурор Петропавловск-Камчатского гарнизона Арман Тер-Саргсян, военный прокурор Вилючинского гарнизона Александр Новиков, прокуратуры г. Петропавловска-Камчатского, ЗАТО г. Вилючинск, и.о. Елизовского городского прокурора, руководители подразделений аппарата прокуратуры края.



На совещании также присутствовала руководитель одного из предприятий-должников по зарплате генеральный директор ОАО «Наш дом» Александра Андрюшечкина.

Заместитель прокурора края, курирующий вопросы соблюдения законодательства в сфере трудовых отношений, Алексей Башмаков в своем выступлении отметил, что прокуратура края и все уполномоченные органы принимают комплексные меры по защите трудовых прав работников и привлечению к ответственности виновных лиц, допускающих задержку или невыплату заработной платы.



Всего, в 2016 году в сфере оплаты труда органы прокуратуры края провели более 400 проверок, в том числе на основании поступивших обращений граждан, общественных организаций, сведений контрольно-надзорных органов, а также по сообщениям СМИ.

По результатам проверок в интересах работников направлено в суд 815 исковых заявлений о взыскании задолженности по зарплате на общую сумму почти 36 миллионов рублей. По актам прокурорского

реагирования 12 должностных лиц предостережены о недопустимости нарушений трудового законодательства, 87 работодателей привлечены к административной ответственности, по результатам рассмотрения представлений об устранении нарушений 70 должностных лиц понесли дисциплинарную ответственность. По протестам прокуратуры приведено в соответствие с законом 115 правовых актов.



В отношении руководителей предприятий, имеющих длительную задолженность по оплате труда, в следственные органы направлено 5 материалов прокурорских проверок, по результатам их рассмотрения возбуждено 6 уголовных дел (в т. ч. по материалам 2015 года).



Общая сумма задолженности, погашенной в 2016 году в результате рассмотрения мер прокурорского реагирования, составила более 217 млн. руб.

Несмотря на принимаемые меры по состоянию на 1 февраля 2017 года задолженность на предприятиях края составляла 89 миллионов рублей, что на 20 миллионов рублей больше, чем на 1 февраля прошлого года.



Задолженность имеется на предприятиях, расположенных в Петропавловске-Камчатском, в Елизовском, Усть-Большерецком, Мильковском, Усть-Камчатском районах и в Вилючинске.

По данным официальной статистики задолженность по зарплате на 10 предприятиях - респондентах статистической отчетности составляет более 28 миллионов рублей. Еще 13 предприятий нереспондентов, выявлены прокуратурой и государственной инспекцией труда. Эти предприятия задолжали своим работникам более 61 миллиона рублей.



Особую озабоченность вызывает задолженность на предприятиях, находящихся в стадии банкротства либо ликвидации, прежде всего в ОАО «Петропавловская судоверфь» (28,8 млн. руб.) и ООО «Пымта» (16,2 млн. руб.), ОАО «Камчатавтодор» (15,9 млн. руб.). К работодателям этих организаций принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, однако кардинального изменения ситуации пока не произошло.



В ходе совещания Владимир Пригорнев рассказал о мерах, принимаемых Правительством края в целях ликвидации задолженности по заработной плате перед работниками предприятий, расположенных на территории края, Дмитрий Лосев сообщил о ситуации в организациях, поднадзорных Камчатский транспортной прокуроре, в том числе о мерах, принятых в отношении ГУП «Усть-Камчатский морской торговый порт». Немалую работу провели налоговые органы по легализации заработной платы и перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц края за 2016 год. Об этом рассказала руководитель краевой налоговой инспекции.



Руководители инспекции труда и управления службы судебных приставов рассказали о результатах надзорной деятельности и работе по принудительному взысканию зарплатных долгов, в том числе о проблемах, с которыми приходится сталкиваться службам при реализации своих полномочий.

Представитель следственного управления СКР сообщил о результатах расследования уголовных дел, мерах по снижению количества необоснованных отказов в возбуждении дел данной категории.



По итогам обсуждения указанных вопросов участники совещания выработали совместное решение, направленное на оперативное выявление фактов невыплаты заработной платы, защиту прав работников и безусловное привлечение виновных к ответственности. Предприятия-банкроты также будут оставаться под особым контролем уполномоченных органов.



В заключение межведомственного совещания прокурор края Анатолий Князев объявил предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства генеральному директору ОАО «Наш дом» Александре Андрюшечкиной.



В 2016 году организация неоднократно допускала факты несоблюдения сроков выплаты заработной платы, в связи с этим принимались меры реагирования в защиту прав работников. Учитывая нынешнюю сложную финансовую ситуацию в ОАО «Наш дом», которая может привести к подобным нарушениям, прокурор края предупредил директора о персональной ответственности, в том числе административной и уголовной, и указал, что трудности предприятия не могут быть поставлены в зависимость от соблюдения трудовых прав работников и влиять на своевременность оплаты их труда.



Накануне, 20 февраля, аналогичное предостережение по тем же основаниям заместитель прокурора края Алексей Башмаков вручил генеральному директору ООО «Северное 1» Василию Гаеву.

Соблюдение трудовых прав граждан в части оплаты труда является одним из приоритетных направлений надзорной деятельности органов прокуратуры и находится на постоянном контроле руководства прокуратуры Камчатского края.







Лариса ШУНИНА,старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению





