Трагедия на дороге

21.02.2017 16:00:04 (GMT+12)
20 февраля 2017 года в средствах массовой информации размещена информация о том, что 14.02.2017 около 21 часа 25 минут 57-летний водитель рейсового автобуса марки «DAEWOO BS 106», на автобусной остановке «8 км», расположенной вблизи дома №2 по проспекту Победы в городе Петропавловске-Камчатском, не убедился в безопасности перевозки пассажиров, допустил выпадение 54-летней пассажирки из салона, при этом зажав ей дверью правую ногу, протащил ее волоком за автобусом не менее полутора километров. Пострадавшая была доставлена в нейрохирургическое отделение ГБУЗ «Камчатская краевая больница», где в результате полученных повреждений скончалась. По данному факту следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский следственного управления Следственного комитета России по Камчатскому краю инициировано проведение доследственной проверки.
В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана принципиальная юридическая оценка действиям водителя автобуса в части оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Еленеа МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления
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