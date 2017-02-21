Поднадзорные "расслабились"

21.02.2017 15:56:10 (GMT+12)
Накануне в дежурную часть елизовской полиции позвонил 46-летний мужчина, подрабатывающий частным извозом. По его словам, он несколько часов возил по району молодого человека, который зашел в одну из квартир дома на ул. Рябикова якобы за деньгами и не вернулся, перестав отвечать на телефонные звонки, задолжав таксисту четыре тысячи рублей.
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила злоумышленника, которым оказался 20-летний ранее судимый елизовчанин, работающий в одном из кафе барменом. Молодой человек является злостным нарушителем административного надзора, установленного в отношении него судом и уже проходит подозреваемым по возбужденному в отношении него уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного ст. 314 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера».
В отношении него был составлен уже пятый за этот год протокол о совершении правонарушения предусмотренного ст. 19.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре». В рамках административного производства полицейские будут ходатайствовать в суде об избрании наказания злоумышленнику в виде ареста.
Также рассматривается вопрос о возбуждении в отношении 20-летнего елизовчанина уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
В Вилючинске к административной ответственности за нарушение правил нахождения под административным надзором привлечены трое местных жителей, 1983, 1987 и 1990-го годов рождения.
Напомним, что на данный полицейский учет попадают лица, освободившиеся из мест лишения свободы, где отбывали наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, имеющие особо опасный рецидив или нарушавшие порядок в колонии. Такие граждане находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов.
Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю
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