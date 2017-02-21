Минздрав примет кадровые решения в отношении ряда сотрудников краевой больницы

21.02.2017 11:59:34 (GMT+12)

Министерство здравоохранения Камчатского края примет кадровые решения в отношении сотрудников краевой больницы, допустивших использование сосудистых стентов с истекшим сроком годности. Об этом сообщила министр здравоохранения Татьяна Лемешко.



«В октябре Минздрав провел внеплановую проверку в сосудистом центре. Все медицинские изделия с истекшим сроком годности были изъяты. Результаты проверки мы направили в правоохранительные органы, чтобы получить квалифицированную оценку действий медицинского персонала. На наш взгляд, ответственность за это лежит не только на сотрудниках сосудистого центра, но и на персонале, ответственном за приемку и хранение медицинских препаратов и изделий в больнице. Сейчас вместе с Главным контрольным управлением Губернатора мы проводим проверку организации системы поставок и хранения лекарств и медицинских изделий в краевой больнице имени Лукашевского. По итогам проверки примем кадровые решения в отношении людей, допустивших эту ситуацию», - сказала Татьяна Лемешко.



Уголовное дело в отношении заведующего отделением сосудистого центра КГБУ «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского» было возбуждено следственным управлением Следственного комитета России по Камчатскому краю. Врач подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Все вызывающие сомнения медицинские изделия были изъяты, часть стентов в ходе оперативно-розыскной деятельности изъяли сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю, часть – специалисты Минздрава края.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.