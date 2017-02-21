«Праздник баяна и аккордеона» прошёл в Камчатском колледже искусств

21.02.2017 11:59:34 (GMT+12)

В концертном зале Камчатского колледжа искусств прошёл концерт «Праздник баяна и аккордеона». Мероприятие дало старт краевому фестивалю «Россия начинается с Камчатки». Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.



«Участниками концерта стали учащиеся и педагоги музыкальных школ, преподаватели и студенты народного отделения по классу баяна и аккордеона, а также любители баянной и аккордеонной музыки со всего региона, - сказали в министерстве. – Ведущие музыкальной программы - выпускники колледжа Дарья Спирина и Александр Дубровин - развлекали публику сказаниями и былинами о главных героях праздника – баяне и аккордеоне. Зрители узнали много интересных фактов об истории создания инструментов, а также насладились качественным исполнением музыкальных произведений. Концертная программа состояла из самой разнообразной музыки. Сюда вошли и обработки народных мелодий, и зарубежная классика, и сочинения современных композиторов. Звучали как оригинальные сочинения, так и переложения, причем не только для сольного баяна и аккордеона, но и для дуэтов и ансамблей».



Открыл концерт ансамбль аккордеонистов, в который вошли Ольга Спирина, Кирилл Ложкин, Максим Ширшов и Екатерина Башурова. Музыканты исполнили композицию Ю. Жиро «Под небом Парижа». В концерте также выступили ансамбли детской музыкальой школы № 5 г. Петропавловска-Камчатского «Тутти» и «Волшебные аккордеончики», дуэт преподавателей из детской музыкальной школы г. Вилючинска Елена и Андрей Беляевы, дуэт студентов колледжа Михаил Панкарин и Анатолий Поспелов.



«Ярким украшением праздника стало выступление хореографического ансамбля колледжа искусств "Академия танца", который исполнил танец "Валенки" под аккомпанемент русского квартета "Камчатка" и ансамбля казачьей песни "Русь". Сольное исполнение Михаилом Авдошенко произведения Аханова "Пока бьются наши сердца" заставило публику затаить дыхание, а "Цыганская рапсодия" Гридина – восхититься виртуозным исполнением музыканта на инструменте», - добавили в министерстве.



В концерте также принял участие оркестр русских народных инструментов Камчатского колледжа искусств, который исполнил «Донскую рапсодию» В. Семенова. С оркестром выступили солисты: ученик детской музыкальной школы при колледже Владимир Бардаш, преподаватель Кирилл Ложкин.



В заключение концертной программы перед публикой впервые выступил сводный оркестр баянистов-аккордеонистов Камчатского края. В состав коллектива вошли свыше тридцати исполнителей на баяне и аккордеоне различных возрастов, которые приехали из поселков Елизовского, Усть-Большерецкого, Мильковского, Тигильского районов, городов Петропавловск-Камчатский, Вилючинск и Елизово.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.