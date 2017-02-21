Бесплатные автобусы доставят зрителей на гонку «Дюлин» и открытие «Берингии-2017»

21.02.2017 11:59:34 (GMT+12)

Бесплатные автобусы доставят гостей и жителей Петропавловска-Камчатского на биатлонный комплекс имени Виталия Фатьянова, где 23 февраля пройдут заезды детской гонки «Дюлин», а 25 числа состоится масштабный праздник в честь открытия «Берингии-2017».



«Автобусы будут курсировать между остановкой "Новый рынок" и биатлонным комплексом имени Виталия Фатьянова с интервалом движения в 15 минут. 23 февраля общественный транспорт будет ходить по спецмаршруту с 10.30 до 16.00, а 25 февраля – с 10.30 до 19.00, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатского края. – По ходу движения автобусы будут делать промежуточные остановки возле дополнительных парковочных площадок, подготовленных для гостей праздничных программ. Это сделано для того, чтобы автомобилисты могли без лишних неудобств оставить свои машины на оборудованных площадках, свободно добраться до спорткомплекса на общественном транспорте, а в нужный момент таким же образом вернуться обратно».



В дни проведения спортивных праздников с 10.00 до 20.00 движение транспорта на участке от 12 км до 16 км трассы «Морпорт-Аэпорорт» будут регулировать сотрудники ГИБДД. В целях обеспечения безопасности гостей и участников мероприятий 23 и 25 февраля въезд машин на территорию биатлонного комплекса будет ограничен с 8.00 до 20.00. Оставить свои авто на период проведения гонки «Дюлин» и праздника в честь открытия «Берингии-2017» все желающие смогут на площадках возле лыжной базой «Лесная», автоцентра «УАЗ», бывшего лесопитомника и ряде других.



Специальные автобусы в дни проведения «берингийских» мероприятий (23 и 25 февраля) доставят на биатлонный комплекс и жителей Елизова. Стоимость разовой поездки на междугороднем маршруте составит 50 рублей. Общественный транспорт будет отправляться с территории елизовской автостанции по мере заполнения.



Прямым маршрутом до биатлонного комплекса имени Виталия Фатьянова 25 февраля смогут доехать также жители Вилючинска. Бесплатный автобус отправится в Петропавловск-Камчатский в 10.30 от администрации ЗАТО, выезд в обратном направлении – в 16.30.



Напомним, детская гонка «Дюлин» состоится на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова 23 февраля, начало в 12.00. Вход на трибуны свободный. Для всех, кто придёт поддержать юных каюров Камчатки, подготовлена концертная программа с участием ансамбля «Мэнго», артистов известного детского музыкального театра из Москвы «Домисолька». Комментировать спортивный блок мероприятия будет известный ведущий телеканала «Моя планета», автор фильма «В одной упряжке», журналист, участник «Берингии-2015» Григорий Манёв.



Открытие традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия-2017» пройдёт на биатлонном комплексе 25 февраля. Начало в 13.00. Гостей праздника ждёт насыщенная спортивно-развлекательная программа с участием певицы Ани Лорак. В рамках мероприятия состоятся традиционный парад каюров, заезды гонки-пролога и большой концерт. Билеты на открытие можно приобрести в кассах Камчатского театра драмы и комедии.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.