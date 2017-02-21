Праздничный салют в День защитника Отечества прогремит в Петропавловске-Камчатском

21.02.2017 11:59:33 (GMT+12)
Праздничные мероприятия пройдут в День защитника Отечества на Камчатке. 23 февраля на большом экране, установленном на главной площади краевой столицы, с 12.00 до 21.30 будут транслироваться заставки и видеоматериалы, посвященные мужеству и героизму российских воинов, а в 20.00 в центре Петропавловска-Камчатского начнется тематическая музыкальная программа. Завершится праздник большим салютом, который озарит небо над главной городской площадью ровно в 21.00.
Праздничные мероприятия организованы администрацией Петропавловска-Камчатского.
«Салют традиционно будет установлен в районе Култучного озера. Световое шоу продлится 4 минуты. Мы приглашаем всех горожан и гостей краевой столицы принять участие в праздновании Дня защитника Отчества и насладиться салютом на главной площади Петропавловска-Камчатского», - говорят организаторы.
Напомним, во всех российских городах, удостоенных звания «Город воинской славы», трижды в год – в День защитника Отечества, в День Победы, а также в День города – в обязательном порядке проводятся праздничные салюты. Помимо этого в каждом из отмеченных городов устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа Президента о соответствующем награждении. Почетное звание «Город воинской славы» присвоено Петропавловску-Камчатскому 3 ноября 2011 года. Этого звания город удостоен за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные его защитниками.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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