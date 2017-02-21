Подведены итоги городского конкурса среди учащихся образовательных учреждений «Безопасное колесо»

21.02.2017 11:40:07 (GMT+12)

В субботу, 18 февраля, на базе МАОУ «Средняя школа № 42» прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо», в котором прияли участие 10 команд из школ № 2, 10, 11, 20, 27, 33, 36, 41, 42, 43.



Ребята в возрасте 10-12 лет продемонстрировал знания Правил дорожного движения, мастерство управления велосипедом, навыки оказания первой медицинской помощи, умение сделать социальную рекламу и другие таланты. На каждом этапе знания и умения ребят оценивали профессионалы – сотрудники ГИБДД, отдела образования Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, представители ассоциации «Красный крест» и журналисты.



Лучшие знания правил дорожного движения показали Диана Ким и Эльдар Низамутдинов, учащиеся школы № 20. В командном зачете самые высокие знания на конкурсе знатоков ПДД показали ребята школы № 10. Телятенко Софья (школа № 20) и Липатов Михаил (школа № 42) оказались лучшими велосипедистами на станции «Фигурное вождение велосипеда». Лучшие знания основ безопасности жизнедеятельности продемонстрировали Высочинская Елизавета (школа № 42) и Низамутдинов Эльдар (школа № 20). На конкурсе агитбригад заслуженные награды получили сразу две команды: учащиеся школ № 20 и № 42. В социальной рекламе победу одержала команда из школы № 36.



Слаженная работа в команде, постоянная поддержка и забота друг о друге помогли команде «Веселый жезл» школы № 20 занять первое место. На втором месте – команда «Перекресток» школы № 10. Третье место заняла команда «Юный регулировщик» школы № 42.



Теперь впереди у трёх команд напряженная подготовка к региональному этапу Всероссийского конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.