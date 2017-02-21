Достойный поступок

21.02.2017 11:55:34 (GMT+12)
Вечером, 20 февраля, в отдел полиции города Елизово поступило сообщение о том, что на территорию СТО на ул. Карьерная проникли посторонние. Молодой человек проходил мимо и позвонил в полицию. На место происшествия был направлен ближайший наружный наряд патрульно-постовой службы. Подъехавшим полицейским 25-летний елизовчанин помог задержать троих злоумышленников.
Задержанные знали, что после пожара предприятие закрыто, но владелец хранит в боксе уцелевшие инструменты. Проникнув в неохраняемое помещение, подозреваемые похитили шлифовальную машинку, шуруповерт, дрель и циркулярную пилу. На выходе с территории СТО злоумышленники, которыми оказались трое жителей Елизово, 1987 (двое) и 1989 годов рождения, были задержаны и доставлены в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Стоит отметить, что двое из задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности.
Похищенное имущество изъято и возвращено 63-летнему владельцу, который о совершенном в отношении него преступлении узнал от сотрудников полиции.
Руководством ОМВД России по Елизовскому району принято решение поощрить благодарственным письмом елизовчанина, оказавшего помощь в раскрытии преступления.
Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю
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