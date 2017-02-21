В администрации Петропавловска прошло торжественное вручение паспортов, приуроченное ко Дню защитника Отечества

21.02.2017 11:40:07 (GMT+12)

В понедельник, 20 февраля, в 429 зале администрации Петропавловска 11 юных граждан, достигших четырнадцатилетнего возраста, в торжественной обстановке получили свои главные в жизни документы – паспорт гражданина Российской Федерации. Подросткам также были вручены памятные подарки от администрации Петропавловска и активистов Российского Союза Молодёжи.



Как отметили в Управлении культуры, спорта и социального развития администрации города, получение паспорта – важный этап в жизни каждого человека. Праздничная же обстановка и внимание к этому мероприятию со стороны взрослых придаёт событию особую значимость. Именно с этого дня школьники открывают для себя новые возможности - получают право называться молодёжью и участвовать в реализации больших городских проектов по развитию общественных инициатив.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.