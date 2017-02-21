На Камчатке по иску прокуратуры муниципальному образованию вернут незаконное отчужденное имущество стоимостью более 6 млн рублей

21.02.2017 11:52:17 (GMT+12)

Прокуратура Камчатского края в 2015 году по поступившему обращению провела проверку законности отчуждения имущества, принадлежащего Елизовскому муниципальному району Камчатского края.



Установлено, что по согласованию с Думой Елизовского муниципального района постановлением администрации района от 5 июня 2015 года за муниципальным унитарным предприятием «Полет» закреплено 6 объектов недвижимого имущества в поселке Нагорный Елизовского района. Краевое управление Росреестра зарегистрировало за предприятием право хозяйственного ведения на указанные объекты 25 июня.



Однако уже 3 июля, проведя оценку рыночной стоимости зданий, предприятие продало четыре объекта из шести местному предпринимателю.



Четыре здания, в том числе здания станции юных техников (451 кв. м.), тира (433 кв. м.), проходной (41 кв. м.) и обменного фонда (77 кв. м.), общей площадью 1002 кв. м. были проданы за 410 тысяч рублей, тогда как кадастровая стоимость объектов составляла в сумме более 6 млн рублей.



По объяснению директора МУП «Полет», полученному в ходе прокурорской проверки, указанные здания были проданы в целях исключения неэффективных расходов муниципального предприятия по содержанию, капитальному ремонту, охране и восстановлению назначения данных объектов.



Учитывая, что менее чем за месяц состояние приобретаемых зданий не изменилось, прокуратура пришла к выводу, что совершенные сторонами сделок действия, направленные на передачу недвижимого имущества из состава муниципальной казны в хозяйственное ведение предприятия на непродолжительное время и заключение договора купли-продажи с частным (физическим) лицом свидетельствует о притворном характере указанных сделок. Фактически они только прикрывали собой сделку по отчуждению муниципальной собственности в частные руки.



Таким образом, должностные лица администрации, не намереваясь в действительности наделять МУП «Полет» данным имуществом, совершили ряд последовательных сделок по его отчуждению в обход порядка, установленного Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества».



По иску заместителя прокурора Камчатского края Арбитражный суд 16 февраля 2016 года признал недействительными сделки по закреплению муниципального имущества за муниципальным унитарным предприятием и его дальнейшему отчуждению в частную собственность. Также по требованию прокуратуры суд применил последствия недействительности указанных сделок в виде возврата имущества муниципальному образованию.



Администрация Елизовского района и МУП «Полет» обжаловали это решение, однако прокуратура доказала обоснованность своих выводов в апелляционной и кассационной инстанциях суда. Судья Верховного Суда Российской Федерации отказал в передаче дела на рассмотрение коллегии по экономическим спорам, указав на обоснованность решений трех нижестоящих инстанций. Жалобы администрации и МУПа оставлены без удовлетворения.



Решение Арбитражного суда вступило в законную силу.



Усматривая в действиях должностных лиц администрации района признаки состава преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), прокуратура края 30 декабря 2016 года направила материалы проверки в следственные органы. По результатам их рассмотрения 17 февраля 2017 г. возбуждено уголовное дело.



Ход и результаты его расследования находятся на контроле надзирающего прокурора.







Лариса ШУНИНА, cтарший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению





