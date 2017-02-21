Продлен прием заявок на участие в конкурсе видеороликов «Авача»

21.02.2017 11:40:06 (GMT+12)

В четверг, 3 марта, в Доме творчества «Юность» заканчивается прием заявок от школьников Петропавловска на ежегодный конкурс видеороликов «Авача». Для участия необходимо заполнить анкету и принести готовую видеоработу в Дом детского творчества «Юность» (ул. Океанская, д. 125, каб. 13).



Напомним, конкурсные работы подаются в цифровом виде на носителях CD или DVD, хронометраж – до 3 минут. Жюри будет оценивать соответствие темы содержанию, оригинальность замысла, художественное решение, звуковое оформление и качество видеоматериала.



Работы на конкурс можно представить по четырем номинациям: «Мои увлечения», «Школьный ералаш», «Социальная реклама», «Свободная тема». Видеоролики могут быть выполнены в любом жанре – музыкальный, документальный, художественный, мультипликация и др.



Конкурс видеороликов «Авача» проводится в Петропавловске уже более пяти лет. Ежегодно в нем принимают участие десятки школьников краевого центра, лучшие видеоработы которых участвуют в региональном этапе конкурса «Новый взгляд».



Учредителем конкурса является Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.