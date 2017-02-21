Глава Петропавловска Виталий Иваненко лично контролирует ход работ по снегоочистке

21.02.2017 11:40:09 (GMT+12)

Виталий Иваненко проинспектировал ход снегоочистки Петропавловска. В разгар циклона, в ночь с субботы на воскресенье, а также на следующий день после пурги, он выехал на городские трассы, чтобы лично проконтролировать работу подрядчиков по расчистке магистральных трасс и межквартальных проездов.



В ходе объезда Глава Петропавловска проехал по всему городу: с проверкой он побывал на Садовой, ул. Пономарева, Бохняка и других районах. Он отметил, что в кратчайшие сроки привести город в порядок можно только в тесном взаимодействии с жителями и призвал горожан не скидывать снег на уже расчищенные проезды.



«Многие граждане не видят в этом никакой проблемы, считая, что сброшенный снег будет укатан колёсами автотранспорта, - подчеркнул Виталий Иваненко. – Однако, в большинстве случаев сброшенный на расчищенные проезды снег замерзает буграми или становится ледяным настом, что особенно опасно на крутых подъёмах и спусках. В подобных случаях подрядчикам приходится повторно направлять в районы спец. технику, чтобы убирать вновь образовавшийся накат».



Большой проблемой при расчистке межквартальных проездов и придомовых территорий по–прежнему остаётся личный транспорт горожан. Однако, как отмечают сами подрядчики, существенную помощь в организации расчистки придомовых территорий оказывают группы, созданные в социальном мессенджере What’sАpp. Жильцы, заранее оповещенные о снегоочистке, вовремя убирают свои автомобили со дворов. В результате у водителя большегрузной машины появляется больше места для маневров и придомовые территории чистятся быстрее и качественнее.



Добавим, работы по снегоочистке продолжаются. До тех пор, пока городские проезды не будут приведены в порядок, все коммунальные службы продолжат работу в усиленном режиме.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.