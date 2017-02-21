Камчатские лавинщики помогают энергетикам защищать опоры линий электропередачи

21.02.2017 11:40:06 (GMT+12)

По заказу ПАО «Камчатскэнерго» специалисты Камчатского противолавинного центра во взаимодействии с военными Минобороны проводят обстрел склонов сопки Бархатная в долине р. Паратунка для принудительного спуска лавин и стабилизации снежной массы на склонах сопки.



«Артиллерийское подразделение Минобороны обстреляло горные склоны в трех лавиносборах на сопке Бархатная с соблюдением всех необходимых мер безопасности, - сообщил начальник противолавинного центра Владимир Хуртин. – На склонах зафиксированы подвижки снежных масс, не приведшие к сходу лавин».



Обстрелы склонов проводятся для того, чтобы не допустить сходов снежных лавин на линию электропередачи, идущую от Мутновских ГеоЭС, а также в целях защиты автодороги посёлок Термальный - перевал Вилючинский . Ожидается, что после прохождения очередного циклона работы будут продолжены в районе вулкана Вилючинский.



За время существования высоковольтной линии электропередачи ВЛ-201 лавинами было уничтожено 6 опор. По мнению специалистов снеголавинной службы, данный район уникален по характеристикам сходящих лавин, объемы которых нередко превышаю миллион кубических метров, что сопоставимо с 8 тысячами железнодорожных вагонов. Разрушительная энергия такой массы снега способна смести все на своем пути, ломая, словно спички опоры ЛЭП.



Всего для обстрела лавиноопасных склонов привлекались 2 единицы техники, около 10 военнослужащих и одна единица вооружения.



Напомним, на Камчатке после циклонов и оттепелей все еще сохраняется опасность схода снежных масс. Высота снежного покрова на некоторых участках в районе р. Паратунка составляет более трех метров.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в ПАО «Камчатскэнерго».