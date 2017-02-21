На арктическом форуме в Архангельске Николай Пегин намерен выступить на двух тематических сессиях

21.02.2017 11:40:06 (GMT+12)

На арктическом форуме в Архангельске Николай Пегин намерен выступить на двух тематических сессиях

Советник губернатора края по вопросам привлечения инвестиций, член Делового совета Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» Николай Пегин примет участие в работе Международного форума «Арктика – территория диалога-2017». Он состоится в Архангельске с 29 по 30 марта.

Международный форум регулярно проводится с 2010 года. Он является крупнейшей дискуссионной площадкой, на которой российские политики, бизнесмены и эксперты ведут заинтересованный диалог с зарубежными коллегами с тем, чтобы объединить усилия международного сообщества для устойчивого развития Арктики и повышения уровня жизни её населения.

Нынешний форум интересен уже тем, что в нём ожидается участие Владимира Путина. По предварительным планам, глава государства намерен выступить в рамках пленарного заседания «Человек в Арктике». Всего же предполагается провести 32 тематические и 2 пленарные сессии. Центральным событием форума станет заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики в расширенном составе.

Планируется, что Николай Пегин выступит на двух  тематических сессиях «Арктика – территория транзитных возможностей» и «Новые механизмы развития и повышения инвестиционной привлекательности арктической зоны Дальнего Востока». Генеральный директор КРКК намерен рассказать участникам  форума о инвестиционном и транзитном потенциалах Камчатки и формирующейся Национальной Арктической транспортной линии.

Николай Пегин убежден, что  в ближайшее десятилетие в краевом центре возможно формирование международного транспортного узла, связывающего логистические потоки Юго-Восточной Азии, западного побережья Северной Америки и Европы через Национальную Арктическую транспортную линию, с точками входа-выхода в Мурманске – на  западе и в Петропавловске-Камчатском – на  востоке. Существует несколько объективных оснований, которые такую уверенность подкрепляют фундаментом реальности.

Петропавловск-Камчатский является самым высокоширотным незамерзающим портом на российском тихоокеанском побережье. Географическое расположение города, его административное качество краевого центра, предопределили статус Петропавловска как ворот в Арктику в северно-западной части Тихого океана. Ко всему прочему, он расположен вблизи международных судоходных линий, которые связывают западное побережье Северной Америки и страны Азиатского региона.

Мощный толчок развитию Петропавловского транспортного узла дает его включение в территорию Свободного порта Владивосток. Возможность получения предпринимателями статусов резидентов СВП и ТОСЭР подкрепляет их инвестиционный интерес к региону дополнительными возможностями и преференциями для бизнеса.  

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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