На арктическом форуме в Архангельске Николай Пегин намерен выступить на двух тематических сессиях

21.02.2017 11:40:06 (GMT+12)
Советник губернатора края по вопросам привлечения инвестиций, член Делового совета Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» Николай Пегин примет участие в работе Международного форума «Арктика – территория диалога-2017». Он состоится в Архангельске с 29 по 30 марта.
Международный форум регулярно проводится с 2010 года. Он является крупнейшей дискуссионной площадкой, на которой российские политики, бизнесмены и эксперты ведут заинтересованный диалог с зарубежными коллегами с тем, чтобы объединить усилия международного сообщества для устойчивого развития Арктики и повышения уровня жизни её населения.
Нынешний форум интересен уже тем, что в нём ожидается участие Владимира Путина. По предварительным планам, глава государства намерен выступить в рамках пленарного заседания «Человек в Арктике». Всего же предполагается провести 32 тематические и 2 пленарные сессии. Центральным событием форума станет заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики в расширенном составе.
Планируется, что Николай Пегин выступит на двух тематических сессиях «Арктика – территория транзитных возможностей» и «Новые механизмы развития и повышения инвестиционной привлекательности арктической зоны Дальнего Востока». Генеральный директор КРКК намерен рассказать участникам форума о инвестиционном и транзитном потенциалах Камчатки и формирующейся Национальной Арктической транспортной линии.
Николай Пегин убежден, что в ближайшее десятилетие в краевом центре возможно формирование международного транспортного узла, связывающего логистические потоки Юго-Восточной Азии, западного побережья Северной Америки и Европы через Национальную Арктическую транспортную линию, с точками входа-выхода в Мурманске – на западе и в Петропавловске-Камчатском – на востоке. Существует несколько объективных оснований, которые такую уверенность подкрепляют фундаментом реальности.
Петропавловск-Камчатский является самым высокоширотным незамерзающим портом на российском тихоокеанском побережье. Географическое расположение города, его административное качество краевого центра, предопределили статус Петропавловска как ворот в Арктику в северно-западной части Тихого океана. Ко всему прочему, он расположен вблизи международных судоходных линий, которые связывают западное побережье Северной Америки и страны Азиатского региона.
Мощный толчок развитию Петропавловского транспортного узла дает его включение в территорию Свободного порта Владивосток. Возможность получения предпринимателями статусов резидентов СВП и ТОСЭР подкрепляет их инвестиционный интерес к региону дополнительными возможностями и преференциями для бизнеса.
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