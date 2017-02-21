Активисты Народного фронта на Камчатке приступили к реализации проекта «Генеральная уборка»

21.02.2017 11:40:06 (GMT+12)

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Камчатском крае рассказали о реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка». Его презентация состоялась в минувшую пятницу на площадке Народного фронта.



«На территории Камчатского края на интерактивную карту свалок нанесены четыре объекта. Три из них находятся в черте Елизовского района: в поселках Светлый и Николаевка, один – в Петропавловске-Камчатском на улице Комсомольская. По данным фактам в адрес муниципальных властей, природоохранных органов, а также агентства по обращению с отходами Камчатского края направлены обращения. И уже получены первые ответы. Представитель администрации Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района сообщил, что работы по ликвидации свалок будут проведены после схода снега», – рассказала сопредседатель регионального штаба Народного фронта Татьяна Смирнова.



Руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Тамара Куринова привела неутешительную статистику, что всего специалистами на территории края насчитывается более 800 несанкционированных свалок, и каждый день появляются новые очаги загрязнения.



Представитель ОНФ высказала мнение, что реальная работа по очистке территорий должна проходить одновременно с экологическим просвещением граждан. «Если мы не изменим сознание людей, мы ничего не изменим», – убеждена Куринова.



Эксперт ОНФ Борис Бузик затронул проблему утилизации строительного мусора. Проведенный им анализ содержимого свалок в окрестных лесах Петропавловска-Камчатского показал, что около половины отходов – это битум, оставшийся от ремонта кровель.



«В смете работ по капитальному ремонту кровель нет ни строчки об утилизации. То есть заказчик сознательно толкает подрядчика на нарушение. При этом утилизация битума, организованная по всем правилам, удорожает ремонт процентов на 30», – сообщил активист ОНФ.



Тамара Куринова, обобщая многолетний опыт борьбы с несанкционированными свалками, отметила ведущую роль общественности, ведь гражданские активисты являются основными участниками, а зачастую и инициаторами многих экологических мероприятий. Член регионального штаба ОНФ Марина Лысенко в продолжение темы рассказала о традиции, заведенной в поселке Долиновка, пригороде Петропавловска-Камчатского, жители которого каждый год выходят на уборку своего населенного пункта.



Подводя итоги встречи, сопредседатель регионального штаба ОНФ выразила надежду, что к составлению интерактивной карты свалок подключатся все неравнодушные жители Камчатки, а органы власти, которым предстоит организовывать работы по ликвидации выявленных свалок, проявят в данном вопросе понимание и заинтересованность.



www.onf.ru