Камчатский театр драмы и комедии приглашает!

21.02.2017 11:40:05 (GMT+12)
Камчатский театр драмы и комедии поздравляет ВСЕХ с наступающим Днём защитника Отечества и приглашает в эти выходные посмотреть прекрасные постановки!
23.02.2017 в 18:00 сказ о возвращении домой "Саня, Ваня, с ними Римас" 12+
Автор жизнеутверждающего и радостного рассказа о любви и надежде - Владимир Гуркин, написавший пьесу "Любовь и голуби", известную нам по одноименному фильму.
24.02.2017 в 18:00 комедия "Слишком женатый таксист" 16+
Эта бесконечно смешная и легкая комедия позволит вам отдохнуть от тягот повседневности и от души посмеяться над своими и чужими проблемами.
25.02.2017 в 18:00 комедия "Безумный день, или Женитьба Фигаро" 12+
Одна из лучших классических комедий, которая более двухсот лет вызывает неизменный интерес зрителей. Блестящий юмор и яркий образ изобретательного Фигаро на Камчатской сцене поставил Никита Рак - выпускник Школы-студии МХАТ.
26.02.2017 в 18:00 комедия "Единственный наследник" 12+
Во Франции XVIII века двум парочкам хочется устроить своё семейное благополучие за счёт богатого дядюшки... Комедию, полную интриг, поставил Борис Гуревич (Санкт-Петербург).
Билеты в КАССАХ Театра!
(Ежедневно с 10:00 до 19:00,
обед с 14:00 до 15:00)
Телефон кассы Театра: 42-02-94
Адреса Театральных касс:
Театр драмы и комедии (ул. Ленинская, д. 75)
Здание рынка 6 км (холл)
ТЦ "Шамса" на 10 км (старое здание)
г. Елизово ТЦ "Меридиан"
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
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