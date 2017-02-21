Камчатский театр драмы и комедии приглашает!

21.02.2017 11:40:05 (GMT+12)

Камчатский театр драмы и комедии поздравляет ВСЕХ с наступающим Днём защитника Отечества и приглашает в эти выходные посмотреть прекрасные постановки!



23.02.2017 в 18:00 сказ о возвращении домой "Саня, Ваня, с ними Римас" 12+

Автор жизнеутверждающего и радостного рассказа о любви и надежде - Владимир Гуркин, написавший пьесу "Любовь и голуби", известную нам по одноименному фильму.



24.02.2017 в 18:00 комедия "Слишком женатый таксист" 16+

Эта бесконечно смешная и легкая комедия позволит вам отдохнуть от тягот повседневности и от души посмеяться над своими и чужими проблемами.



25.02.2017 в 18:00 комедия "Безумный день, или Женитьба Фигаро" 12+

Одна из лучших классических комедий, которая более двухсот лет вызывает неизменный интерес зрителей. Блестящий юмор и яркий образ изобретательного Фигаро на Камчатской сцене поставил Никита Рак - выпускник Школы-студии МХАТ.



26.02.2017 в 18:00 комедия "Единственный наследник" 12+

Во Франции XVIII века двум парочкам хочется устроить своё семейное благополучие за счёт богатого дядюшки... Комедию, полную интриг, поставил Борис Гуревич (Санкт-Петербург).



Билеты в КАССАХ Театра!

(Ежедневно с 10:00 до 19:00,

обед с 14:00 до 15:00)

Телефон кассы Театра: 42-02-94



Адреса Театральных касс:

Театр драмы и комедии (ул. Ленинская, д. 75)

Здание рынка 6 км (холл)

ТЦ "Шамса" на 10 км (старое здание)

г. Елизово ТЦ "Меридиан"