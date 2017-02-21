Срочно в номер: землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Камчатки

21.02.2017 11:18:53 (GMT+12)

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане у берегов Камчатки. Эпицентр находился между поселком Усть-Камчатск на Камчатке и островом Беринга Командорского архипелага, сообщили сегодня ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.



"Эпицентр землетрясения, магнитуда которого составила 4,8, находился на глубине 60 км под морским дном. Расстояние до ближайшего населенного пункта - поселка Усть- Камчатск - составило 115 км", - сообщил собеседник.



Он отметил, что по инструментарным данным в Усть- Камчатске могли ощущаться толчки силой до 3 баллов, однако от населения сообщений об этом пока не поступало. Угроза цунами не объявлялась, разрушений нет.



(ТАСС).





