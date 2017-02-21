УФССП информирует: Требуются сотрудники

21.02.2017 10:47:19 (GMT+12)



В Усть-Камчатский и Олюторский районные отделы судебных приставов требуются:

- начальник отдела — старший судебный пристав,

- судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов.



В Мильковский районный отдел требуется:

- заместитель начальника отдела — заместитель старшего судебного пристава.



В Петропавловск-Камчатские городские отделы требуются:

- судебные приставы-исполнители,

- судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов.



Список необходимых документов, порядок прохождения госслужбы и иную информацию можно узнать на официальном интернет-сайте УФССП России по Камчатскому краю (www.fssprus.ru) в разделе «О службе» — «Порядок прохождения государственной службы». Кроме этого, можно обратиться в указанные районные отделы судебных приставов, а также в отдел государственной службы и кадров Управления по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, 25 (каб. № 29), тел. 266-436, 8-900-435-4007.





Вероника ЮРЬЕВА, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю



