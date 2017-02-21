Врачебная халатность

21.02.2017 10:42:08 (GMT+12)

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Камчатскому краю на основании результатов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заведующего отделением - врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению рентгенохирургических методов диагностики и лечения отделения сосудистой хирургии Регионального сосудистого центра Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского».



Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).



По версии следствия, в период с октября 2015 года по январь 2016 года врач,

одновременно являясь заведующим отделения сосудистой хирургии,

произвел ряд медицинских операций, относящихся к высокотехнологичной медицинской помощи,

в ходе которых 11 пациентам установил саморассасывающиеся сосудистые каркасы (стенты) иностранного производства,

предназначенные для расширения диаметра просвета коронарных сосудов,

которые с течением времени рассасываются и способствует нормализации сосудистой функции

у пациентов с ишемической болезнью сердца. Какасы были с истекшим сроком годности.

То есть врач оказал услуги медицинского характера не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья пациента.



В настоящее время следствием проводятся неотложные следственные действия, направленные на сбор доказательств, установление мотивов совершения преступления, установление соучастников преступления и иных эпизодов преступной деятельности. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю. Расследование продолжается.







Елена МАТАФОНОВА, cтарший помощник руководителя следственного управления



