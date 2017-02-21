Врачебная халатность

21.02.2017 10:42:08 (GMT+12)
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Камчатскому краю на основании результатов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заведующего отделением - врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению рентгенохирургических методов диагностики и лечения отделения сосудистой хирургии Регионального сосудистого центра Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского».
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
По версии следствия, в период с октября 2015 года по январь 2016 года врач,
одновременно являясь заведующим отделения сосудистой хирургии,
произвел ряд медицинских операций, относящихся к высокотехнологичной медицинской помощи,
в ходе которых 11 пациентам установил саморассасывающиеся сосудистые каркасы (стенты) иностранного производства,
предназначенные для расширения диаметра просвета коронарных сосудов,
которые с течением времени рассасываются и способствует нормализации сосудистой функции
у пациентов с ишемической болезнью сердца. Какасы были с истекшим сроком годности.
То есть врач оказал услуги медицинского характера не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья пациента.
В настоящее время следствием проводятся неотложные следственные действия, направленные на сбор доказательств, установление мотивов совершения преступления, установление соучастников преступления и иных эпизодов преступной деятельности. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю. Расследование продолжается.
Елена МАТАФОНОВА, cтарший помощник руководителя следственного управления
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