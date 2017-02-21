Москвичей познакомили с водными обитателями Кроноцкого заповедника

21.02.2017 09:54:30 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5488



В рамках фестиваля «Первозданная Россия», приуроченного к 100-летию заповедной системы, сотрудники Кроноцкого заповедника провели ряд тематических встреч, на которых рассказали о диких лососях. А в Дарвиновском музее прошла игровая программа, посвящённая морским млекопитающим и другим обитателям заповедных акваторий.



На основной сцене Центрального Дома Художника с лекцией об эволюции гольцов в заповедных водоёмах и антропогенных угрозах хрупким водным экосистемам выступил научный сотрудник Кроноцкого заповедника, ихтиолог Григорий Маркевич. Более пяти лет он посвятил изучению уникальной ихтиофауны бассейна Кроноцкого озера – самого крупного по площади пресного водоёма Камчатки. За это время были выявлены четыре новые формы гольцов, изучены особенности их питания, распределения и нереста. Также получены материалы о механизмах колонизации гольцами небольших изолированных вулканических озер, описан образ жизни и способы адаптации рыб, обитающих в реках и ручьях в зоне вулканических аномалий.



«Лососевые – одна из наиболее интересных и важных групп рыб, населяющих водоемы северных широт. Венцом их эволюции являются гольцы, многие исследователи рассматривают их как модель для изучения эволюционных процессов,– сообщил Григорий Маркевич, научный сотрудник ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник». – На территории Кроноцкого заповедника гольцы населяют водоёмы с самым разнообразным спектром условий – от термальных рек до холодных высокогорных озёр».



Для маленьких гостей фестиваля и их родителей прошли мастер-классы по созданию брелоков из фетра в виде камчатских лососей. Перед открытием творческих мастерских детям и взрослым рассказали о шести видах тихоокеанских лососей и об удивительных гольцах, эндемиках Кроноцкого заповедника.



«Мамы и папы с увлечением создавали фигурки рыб вместе со своими малышами. Участники мастер-классов интересовались жизнью камчатских лососей, дикой природой Камчатки, туристскими возможностями заповедника, – отметила Александра Сергеева, методист отдела экологического просвещения ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник». – Созданные своими руками сувениры участники мастер-класса забрали на память о знакомстве с заповедником».



В рамках Дней заповедных территорий в Дарвиновском музее прошли мастер-класс по рисованию «Засели заповедную акваторию» и игра «Морские млекопитающие Кроноцкого заповедника». В мероприятиях Кроноцкого заповедника приняли участие более 1000 москвичей и гостей столицы.



«Фестиваль «Первозданная Россия», который уже в четвёртый раз проводится в Москве, и Дарвиновский музей – идеальные площадки для общения единомышленников, людей, которые всей душой болеют за сохранение дикой природы, – отметил Роман Корчигин, исполняющий обязанности директора ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».– Подобные мероприятия позволяют нам показать, насколько разнообразны заповедники и национальные парки страны, повысить уровень экологической культуры россиян через фотовыставки, кинопоказы фильмов о природе и интерактивное общение».



IV фестиваль «Первозданная Россия» продлится до 11 марта. Гостей Центрального Дома Художника ждут новые встречи с интересными людьми: сотрудниками заповедников и национальных парков, фотографами дикой природы, кинодокументалистами.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в Кроноцком заповеднике.