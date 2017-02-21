Камчатский край и Магаданская область вошли в число успешных регионов по итогам 2016 года

21.02.2017 06:20:47 (GMT+12)
Такие данные приводит Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ) в своем исследовании российской экономики в разрезе регионов. Эксперты проанализировали ситуацию в регионах по пяти основным секторам – сельское хозяйство, промышленность, строительство, розничная торговля и платные услуги.
В число успешных регионов по итогам 2016 года вошли Камчатский край и Магаданская область. Такой успех в первую очередь связан с развитием здесь ТОРов (как раз в прошлом году появились первые реальные результаты), а также с запуском Свободного порта Владивосток.
«Заявки на реализацию проектов на территории Свободного порта в Камчатском крае подали 17 инвесторов. И уже 9 компаний получили статус инвестора Свободного порта. Объем инвестиций по проектам данных резидентов составит почти 4 млрд рублей, будет создано порядка 400 рабочих мест», – комментировал ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
На прошедшем недавно в Петропавловске-Камчатском совещании власти края предложили расширить границы ТОР «Камчатка», включив в них два северных района края – Карагинский и Соболевский, и распространить действие режима Свободного порта на территорию Елизовского муниципального района. С соответствующим предложением они обратились в ходе совещания по привлечению инвестиций к главе Минвостокразвития, который находился в регионе с рабочей поездкой. Министр предложение поддержал, подчеркнув, что «на Камчатке и в любом регионе Дальнего Востока действует следующий принцип: если есть интерес инвестора и нужно помочь реализации инвестиционных проектов, то будут предоставляться необходимые налоговые режимы и меры поддержки».
На рассмотрении у «Корпорации развития Дальнего Востока» еще 14 заявок на общую сумму более 15 млрд рублей. В прошлом году в экономику Камчатки вложили почти 20 млрд рублей, это более чем на 16% больше, чем годом ранее. Камчатские предприятия получили вдвое большую прибыль, чем в 2015 году – почти 30 млрд рублей.
В прошлом году было принято решение о выделении инфраструктурной государственной поддержки двум проектам в Камчатском крае – по строительству пивоваренного завода и развитию свиноводства, и одному проекту в Магаданской области – по строительству горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе Наталкинского золоторудного месторождения.
«Там, где заметно государственное воздействие через различные механизмы – это и ТОРы, и ОЭЗ, и госпрограммы развития, там и наблюдается рост экономических показателей. Экономика в стране находится в сложных условиях, наблюдается падение потребительского спроса. В этих условиях частные инвесторы сами вряд ли готовы что-то реализовывать. Поэтому они идут туда, где для них создаются лучшие условия хозяйствования, где снижаются риски», – делают вывод экономисты из ИКСИ.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ.
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