Официальные курсы ЦБ РФ с 21 февраля - 58,0967 руб./$1 и 61,6987 руб./EUR1

21.02.2017 06:19:32 (GMT+12)

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 21 февраля, составляет 58,0967 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,80%.



Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 21 февраля, составляет 61,6987 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,40%.



(Интерфакс).